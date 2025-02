Muere Roberta Flack, la legendaria voz de 'Killing Me Softly With His Song'

En la vida de Roberta Flack (Black Mountain, 1937) nada fue casualidad. Nació casi predestinada para cantar. De voz profunda y afilada, marcó el jazz con una sutileza nunca antes vista. De hecho, desde que Less McCann la descubrió, se convirtió en uno de los nombres fetiche del género. Ganó cinco premios Grammy y un American Music Award, pero siempre reconoció que el mayor éxito se lo dio Killing Me Softly With His Song: una canción que la volvió eterna. Este lunes, tal y como ha desvelado el publicista Elaine Schock, la artista ha fallecido a los 88 años después de que le diagnosticaran ELA en 2022.

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, reza en el comunicado. Su legado está salpicado de canciones que han marcado la historia de la música: desde Feel Like Makin' Love hasta Where Is The Love. Ahora bien, la popularidad no le llegó al instante: de hecho, sus dos primeros álbumes apenas sonaron. No fue hasta que Clint Eastwood incluyó The First Time I Ever Saw Your Face en Obsesión mortal (1981) cuando tocó la fama.

El tema alcanzó el número 1 en un abrir y cerrar de ojos, manteniéndose en lo más alto durante seis semanas. Para entonces, Roberta ya tenía preparado su mayor éxito: Killing Me Softly With His Song. Ambas composiciones ganaron el Grammy a la grabación del año de forma consecutiva, un hito que sólo han repetido U2 y Billie Eilish.

"Urbana, elegante y jazzera, Roberta Flack fue, en muchos sentidos, la artista soul perfecta de principios de los 70. Sus baladas bonitas y sensuales atrajeron al público de Burt Bacharach, mientras que sus teclados brillantes y su dicción impecable la convirtieron en la niña modelo del público soul de lujo”, escribió el promotor Peter Shapiro en The Rough Guide to Soul and R&B. Junto a Donny Hathaway se lanzó a grabar uno de sus discos más aplaudidos, del que se estrajo la versión del clásico de Carole King You've Got A Friend.

Roberta Flack, en el Montreux Jazz Festival de 2005. / Laurent Gillieron

Siempre inspirada por Mahalia Jackson y Sam Cooke, editó 17 álbumes y fue incluida en el Salón de la Música de Carolina del Norte. Durante los 80 se dedicó a actuar más que a grabar, protagonizando giras que la llevaron por todo el mundo. Si bien regresó a las listas de ventas en 1991 con Set The Night To Music, junto a Maxi Priest, poco a poco fue apartándose de los escenarios. Aunque su recuerdo nunca se esfumó. Eterno, como ella.

