'Entre dos aguas' ya es obra de Paco de Lucía y nadie más

Hubo un tiempo en que muchos intérpretes geniales no tenían la formación musical suficiente para traducir sus composiciones al lenguaje de corcheas y semicorcheas. Para transcribir esas piezas en partituras estaban los llamados "silbadores", músicos y arreglistas profesionales que eran muy habituales en el mundo discográfico de los años sesenta y setenta. Durante cierta época, el guitarrista Paco de Lucía carecía de conocimientos para plasmar su música en la partitura. Fue el pianista José Torregrosa Alcaraz quien hizo las transcripciones. El problema es que al hacerlo se convertía en coautor de las composiciones junto al propio Paco de Lucía, susceptible por tanto de recibir derechos de autor. Esto no lo descubrió Paco de Lucía hasta mucho más tarde, y aunque emprendió un proceso judicial, murió sin haber conseguido ser el único autor no solo de 'Entre dos aguas', sino también de otros 36 temas. Torregrosa murió en 2005 y fueron sus herederos quienes han estado cobrando los sustanciosos royalties durante todos estos años.

Pero todo eso ha cambiado. Un magistrado, Jorge Montull, titular del Mercantil 3 de Madrid, lo cambió en 2023 y ahora lo acaba de ratificar la Audiencia de Madrid. Paco de Lucía es el autor único de 'Entre dos aguas'. Artífices de este logro, del que se pueden beneficiar seguramente otros músicos de la época suplantados por sus transcriptores, son una de las hijas de Paco de Lucía, abogada, y el también letrado asturiano Agustín Azparren, que defendieron el proceso. Azparren, magistrado en excedencia, destaca que esta sentencia se ha conocido justo cuando se cumplen once años del fallecimiento de Paco de Lucía, que dejó este mundo el 25 de febrero de 2014.

"Es de las mayores alegrías que he tenido como letrado", dice Azparren, que ha defendido los intereses de la viuda y los dos hijos de menor edad del guitarrista. Aunque cabe apelar la sentencia, esta "es muy buena y deja poco resquicio a un recurso", indica el abogado. Azparren añade que han solicitado la ejecución provisional del fallo. "Se ha pedido a la Sociedad General de Autores (SGAE) las liquidaciones desde 1969, pero nos encontramos con el problema de que solo están digitalizadas desde 1999. Falta la época en que más derechos de autor generó. Están desempolvando los documentos de los años setenta y ochenta de un sótano", indica Azparren. Las cantidades que puede recibir la familia de Paco de Lucía son millonarias.

Para comprender este asunto hay que retrotraerse al mundo discográfico de los años setenta. "El problema que tuvo Paco de Lucía le ha pasado a otros músicos, como Víctor Manuel o Serrat. Pensaban que los transcriptores eran directivos de la propia discográfica, nadie era muy consciente de los derechos de autor", asegura Azparren. Nunca se había llegado a los tribunales. En otros casos se planteaba una conciliación. Nosotros lo hicimos en 2017, pero la familia de Torregrosa no acudió.

En el juicio en el Mercantil 3 de Madrid, llegaron a presentar "como perito a un catedrático de Flamencología que indicó que Torregrosa era pianista, y que, por tanto, nunca pudo componer una rumba improvisada como ‘Entre dos aguas’. El perito se llevó incluso la guitarra al juicio para demostrarlo, pero no hizo falta que la tocase", cuenta Azparren. Esto permitió desestimar la pretensión de la familia de Torregrosa de que el pianista no solo había hecho la transcripción, sino que había realizado múltiples arreglos. El fallo dice que "las composiciones de Paco de Lucía son de tal complejidad técnica (incluyen picados y rasgueos de enorme dificultad) que solo podrían ser concebidas por un guitarrista, y además de estilo flamenco".

