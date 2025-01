Ana Morgade: "Reír es la marca blanca del gimnasio: relaja y si te lo curras provoca agujetas"

Serán cuatro sesiones, dos este viernes (19.00 y 21.30 horas) y otras dos mañana sábado (18.00 y 21.00 horas). El teatro de la Laboral acoge el estreno del espectáculo "Mentes peligrosas", en el que participan Ana Morgade, Leo Harlem y Álex Clavero, junto a David Cepo en los pases de hoy y J. J. Vaquero en los de mañana. Morgade, periodista y humorista, analiza las claves de esta propuesta que ve la luz en Asturias, y le da un toque especial y con humor a su trayectoria y a lo cotidiano.

¿Hay que hacer algún entrenamiento previo para aguantar cerca de hora y media a cuatro "mentes peligrosas", como han titulado el show?

A mí me gusta pensar que reír es la marca blanca de ir al gimnasio. Te relaja, te sientes mejor al salir, y si te lo curras provoca agujetas.

¿Cómo va a ser el show?

Una exclusiva espectacular, ¡es el estreno mundial! Llevamos todo nuevecito y sin abrir para quitarle el precinto allí en Gijón. Nos va a quedar una cosa cuquísima. Esperamos al público con mucha ilusión.

¿Qué destacaría de cada uno de sus acompañantes?

Álex Clavero es un genio de lo cotidiano, es un espadachín que ametralla. J. J. Vaquero es un abrazo de oso, un plato de alubias de la risa. Y Leo Harlem es la wikipedia del humor, es el chat "GePeTo", nos ha cincelado a todos con su ejemplo.

Lo preguntamos muy a menudo si estamos en un momento en el que es más necesario reír que nunca. ¿Considera que es una responsabilidad para los cómicos?

Reír, cantar y tirarse un cuesco es algo que no hay que ir dejando porque te quita la salud. Si tienes ganas de cualquiera de los tres, no te cortes. Y si llevas mucho tiempo sin hacer alguno de los tres, preocúpate.

¿Qué temas son los que cansan ya de abordar?

Cualquiera que puede resultar un truño en las manos equivocadas. Los mejores profesionales de la comedia son los que generan su sello: cuando te da igual lo que te cuente Fulanita o Fulanito mientras te lo cuenten ellos. Conseguir eso es oro molido.

Por momentos, por la situaciones tan extravagantes y especiales de nuestro día a día, ¿nota que la realidad supera muchas veces a la ficción?

Constantemente. La vida es divertidísima, los comediantes simplemente nos basamos en ella. El único truco está en descubrir el chiste antes que los demás.

¿Existe algún límite en el humor?

Si existe, me interesa cero unidades. Llevo una vida explorando lo que sí hace gracia, eso me interesa muchísimo. Si alguien está muy interesado en saber lo que no es gracioso, adelante, quién soy yo para andar chafando sueños. Pero a mí no me interesa, qué quiere que le diga.

Personalmente, ¿qué es lo que más le hace reír?

Mi hija, muchísimo. Es extremadamente graciosa, y lo hace sin querer, que es un don. Y luego me chiflan las señoras. Creo que son los humanos más graciosos que hay. El mundo es de las señoras.

¿El papel de la mujer en el mundo de la comedia en España continúa creciendo o necesita que se le dé más visibilidad?

Es otro tema en el que no me interesa ser una experta. Ojalá me preguntasen menos, la verdad, perdón que sea tan sincera. Ojalá no hiciese falta preguntar, en realidad. Sería fantástico. Lo que sí puedo decirte es que conozco a muchísimas mujeres excelentes en la comedia. Y sigo conociendo cada vez a más. Pero aún no me he cruzado con una sola persona que considere que los hombres no son graciosos. Me pregunto si existirá alguien que lo piense.

Ha trabajado también en la radio, televisión o como actriz. ¿Le motiva o le engancha algo el mundo de las nuevos formatos audiovisuales?

Me fascina meterme en líos, es muy difícil que me dedique a lo mismo mucho tiempo. Siempre estoy buscando maneras nuevas de divertirme y de tomarme menos en serio. Quiero aprender a tocar el serrucho. Tengo uno, la parte difícil ya está hecha. ¿No es un propósito increíble para el 2025? Yo creo que lo es.

