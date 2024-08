Los artistas de videojuegos de Hollywood se manifiestan pidiendo protección contra la IA

Artistas de videojuegos de Hollywood, en huelga desde el pasado 26 de julio, tomaron este jueves las calles de Los Ángeles para comenzar con las protestas en contra de las grandes compañías de videojuegos a quienes les exigen protecciones contra la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

Las compañías "saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer para terminar con la huelga, el tema de esta lucha es la IA, hemos resuelto todo el contrato a excepción de la IA", aseguró a EFE Duncan Crabtree-Ireland, el director ejecutivo nacional del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) y líder del comité de negociación del Acuerdo de Medios Interactivos.

Cientos de actores de videojuegos se reunieron en los piquetes que se llevaron a cabo a las afueras del estudio de Warner Bros. en Burbank, repitiendo las escenas que llenaron tabloides en 2023, cuando los actores de Hollywood salieron a manifestarse en búsqueda de mejores condiciones de trabajo y protecciones contra la IA, en exigencia a los grandes estudios y plataformas de cine y televisión.

Alrededor de 2.500 actores de doblaje de videojuegos y artistas de captura de movimiento, entre otros, luchan por tener protección equitativa sobre los usos de la IA que compañías como WB Games Inc., Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC o Insomniac Games Inc. llevan a cabo.

Protecciones para todos

Según explicó Crabtree-Ireland, el conflicto principal está centrado en que las empresas de videojuegos buscan brindar protecciones a esta tecnología a "solo una parte de los miembros del sindicato", algo que desde su perspectiva "no es suficiente" y "no está bien". "Nuestros miembros están aquí porque saben que es algo existencial, se trata del futuro de esta carrera y de este negocio y nadie se irá hasta que alcancemos un acuerdo", ahondó.

Las compañías pretenden principalmente dejar fuera de dichas protecciones en el convenio a los artistas de captura de movimiento, que son los encargados de llevar a cabo las acciones de los personajes que posteriormente se convertirán en animaciones realistas generadas por computadora.

SAG-AFTRA ha estado negociando con las empresas de videojuegos un nuevo acuerdo desde que el contrato expiró en 2022. Aunque las principales demandas son en torno a la IA, temas como aumentos salariales en relación a la inflación, así como regulaciones de seguridad que les garanticen descansos y protección frente a trabajos de riesgo, inquietan a los miembros de la unión.

Trabajo en riesgo de extinción

A Jasiri Booker, un artista de captura de movimiento que ha trabajado para videojuegos como 'Spider-Man' (Insomniac Games), 'Destiny' (Bungie Studios) o 'Call of Duty' (Infinity Ward), le preocupa que con el tiempo y gracias a los entrenamientos de la IA, su trabajo pase a ser prescindible en la industria. "Yo soy quien se pone el traje, hace la acción, recibo los golpes y las caídas, y quien da vida a los personajes a través del movimiento. Parece que las empresas están buscando deshacerse de todos los artistas para maximizar sus ganancias", respondió en una entrevista con EFE.

Desde su perspectiva, la pandemia por la covid-19 trajo grandes cambios en la industria de videojuegos, que según la página Statista tan solo en 2023 generó 57.200 millones de dólares en Estados Unidos, cuando compañías millonarias comenzaron a invertir en la industria creativa. Estas empresas "están sacudiendo todo el paisaje de la industria y están tratando de expulsar a los creadores que construyeron sus cimientos y eso lo hace muy duro", explicó Booker.

Por su parte, Seth Allyn Austin, otro artista de captura de movimiento, intenta dejar claro que su intención no es frenar el uso de la IA por completo. "Solo pedimos que la usen de forma responsable, que se aseguren de que esta herramienta no va a dejar a alguien en la calle y que no va a lastimar a nadie", dijo Allyn Austin. El actor también aseguró que espera que el público pueda dimensionar la importancia de su trabajo detrás de los videojuegos y apoyen la causa: "Los fans están buscando autenticidad y mundos de fantasía realistas, quitar el aspecto que lo que lo hace real traerá consecuencias", espetó.