Cómplices, sobre los móviles en los conciertos: "Esa obsesión de estar grabando todo es un coñazo"

Teo Cardalda y María Monsonís son Cómplices, un dúo con más de treinta años de trayectoria que acaba de sacar nuevo disco, y admiten que añoran la época del vinilo y que, del momento actual, una de las cosas que peor llevan son los teléfonos móviles en los conciertos: "Son un coñazo".

"Me gustaba mucho más la época de los álbumes, de los vinilos y sin teléfonos en los conciertos, que son un coñazo, esa obsesión y necesidad de estar grabando todo continuamente", reconoce en una entrevista con EFE Teo, que ofrecerá junto a María este jueves un concierto en Málaga.

Ahora se puede tener "casi un millón de escuchas mensuales en Spotify y vídeos con muchas reproducciones, pero a los artistas no les llega lo que debería", añade el cantante, que cree que "todo ha pegado un cambio tremendo, y la industria ha sabido revolverse y seguir ganando mucho dinero a base de los artistas".

Lamenta además que actualmente hay "propuestas musicales espantosas". Para grupos como Cómplices, "de los 80 o los 90", la base de su actividad son "los conciertos en directo", porque "la gente tiene tatuadas las canciones y necesita escucharlas e ir a conciertos".

Los inicios en Vigo

Teo y María, vigueses ambos, se conocieron en su ciudad durante unas vacaciones, se convirtieron en pareja y después, en 1987, empezó su aventura musical.

"Teo venía de Golpes Bajos y estaba produciendo. Yo estaba metida en la música clásica, tocaba el violín y hacía ballet clásico. Me propuso hacer algo con él, de forma muy casual, porque veníamos de dos mundos diferentes", relata María.

Él no cree que fuera un cambio drástico pasar de Golpes Bajos a Cómplices. "Es otra etapa de mi vida, otra compañía, otro momento y otra edad. Nos involucramos en la década de los 90, en la que los grupos eran más pop que en los 80, cuando todo era más punk y más rock".

"Lo veo como una continuación que tuvo muchísimo éxito, que fue la mayor sorpresa, porque no pensaba que lo consiguiéramos después de salir de Golpes Bajos, que fue un grupo pionero, importante, que abrió muchas puertas".

María precisa que, "siendo Golpes Bajos un grupo fantástico, porque Germán (Coppini) hacía unas letras espectaculares y tenía una fuerza increíble en el escenario, Teo creció musicalmente muchísimo".

El mayor éxito

Su gran éxito fue 'Es por ti'. "Hay otras canciones para nosotros mucho más afines musicalmente, pero estamos muy agradecidos a esta, una canción muy redonda que ha quedado como un clásico. No renegamos de ella y nos sigue gustando tocarla, pero no es nuestra preferida. Suele pasar", desvela María.

Pese a tantas horas de trabajo juntos, ya sea de gira o grabando, y siendo también pareja, aseguran que no hay discusiones entre ambos.

"Curiosamente, cuando estamos de gira no surge nada, porque estamos rodeados de gente y las cosas cotidianas que más te mosquean no suelen surgir, y cuando surgen te aguantas y te las comes", asegura la cantante.

"Es más fácil de lo que la gente piensa, sobre todo si la persona con la que estás te gusta y te cae bien. Es más complicado el día a día en casa, cuando pueden surgir más cosas. Cuando viajas, tu mente vuela y sales de lo cotidiano", agrega María.

Su nuevo disco

Sobre su nuevo disco, 'Terra', Teo explica que tiene "mucho que ver" con una etapa de su vida "de recogimiento". "Llevábamos un tiempo, desde la pandemia, cerrados, sin compañía y sin oficina, el disco se fue gestando poco a poco y los temas se fueron guardando".

"Llegó un momento en el que nos dijeron que podíamos hacer un disco, por las reproducciones que teníamos en Spotify sin haber hecho nada. Recopilamos todas las canciones y revisamos alguna que nos parecía interesante. Hay muchas referencias a Galicia, por eso se llama 'Terra'. Es todo muy emocionante, estar de nuevo de gira y retomando una carrera que abandonamos hace cinco o seis años", apunta Teo.

Entre las canciones del álbum está 'JohnPaulGeorgeyRingo', un homenaje a los Beatles. "Son una referencia absoluta y la base de todo mi amor a la música", asegura el cantante.

No harán reguetón

En el panorama musical actual, María no se ve cantando reguetón -"pero no te niego que lo he bailado como una loca", reconoce-, aunque alguno de sus hijos sí ha tomado ese camino.

"Tenemos tres hijos músicos. Uno está metido en el cine; otro es Baby Pantera, que es DJ y productor de trap y le va de miedo, y el otro ha dejado de ser abogado y se ha metido a hacer reguetón, cosa que nosotros al principio decíamos: ¿Cómo es posible? Pero cada uno hace lo que le gusta y escribe muy bien. Estamos abiertos a todo lo que esté bien hecho musicalmente", dice María.

Teo no pone fecha de caducidad a Cómplices. "Paso a paso iremos decidiendo. Este año hay una gira bastante interesante, vamos a retomar América, alguna colaboración, algún tema nuevo... pero vamos a ir viendo cuáles son nuestras apetencias".

"Hoy no se pueden hacer planes. No sé si el año que viene estaremos en la Tercera Guerra Mundial o todos de puta madre, todo está en la cuerda floja", zanja Teo.