El próximo miércoles se inaugura una nueva edición del Festival Paco de Lucía Mallorca. ¿Le veremos por la isla?

A la presentación no podré ir, porque acabo de empezar unas prácticas en una empresa, voy a clases a la universidad y lo tengo un poco complicado cayendo en miércoles. Para el festival sí que estaré.

¿Qué le interesa de la programación de este año?

Miguel Poveda me parece una maravilla, aunque es verdad que ya lo conozco y lo tengo más ubicado. De Chambao he oído muchísimo hablar pero nunca les he visto actuar, así que estoy muy emocionada ante ese estreno.

La alargada sombra de Paco de Lucía no deja de agigantarse. La 23º edición del Flamenco Festival Nueva York le rendirá homenaje este año, del 1 al 17 de marzo.

También estaré presente en el festival de Nueva York. El cartel es bestial [con cantaores como Sandra Carrasco, Israel Fernández o María José Llergo; guitarristas como Diego del Morao, Antonio Rey, Antonia Jiménez o Raúl Cantizano; y bailaores como Alfonso Losa, El Yiyo o Paula Comitre]. Al que le guste el flamenco le puede volver loco y el que no lo conozca tendrá una maravillosa primera impresión de lo que es la cultura y la música flamenca, de su fuerza y lo amplio que es, vivirá una especie de master class. Es una programación para todos los públicos.

Vayamos al principio. ¿Usted tiene algo de mallorquina?

Nací en Cancún (México) pero he pasado mucho tiempo en Mallorca, básicamente toda mi vida. A mi padre le encantaba la naturaleza y recuerdo que en Mallorca dábamos muchos paseos, le gustaba mucho la jardinería, siempre estaba muy metido en todo su mundo, con sus frutitas, sus árboles y sus cosas. Mi padre amaba Mallorca, fue muy feliz en la isla. Tenía el mar cerca, eso le encantaba, y la naturaleza, exuberante, maravillosa. También recuerdo que siempre que bailaba yo en el cole él venía a verme, como también lo hacía por las fiestas de Navidad, cuando actuábamos. Es un recuerdo que siempre guardaré en el corazón. Mallorca es el lugar en el que mi padre me crió, me cuidó y me quiso, donde más me apoyó. Emocionalmente, mi padre conectó conmigo, y eso no es algo fácil de encontrar. Siempre le dio mucha importancia a mis sentimientos.

Usted lleva la música en su ADN. ¿Qué instrumento toca?

Me apaño un poco con el piano, pero lo que hago principalmente es cantar.

¿A su padre le gustaba el piano?

Sí, de hecho empecé a tocar el piano porque mi padre me lo dijo. En mi colegio, en Palma, me dieron la opción de guitarra o piano. Y yo le pregunté a mi padre: "oye, qué debería hacer". Él me recomendó que empezara con el piano. Y estaba muy contento.

Qué curioso, siendo él guitarrista.

Me dijo que no me deseaba lo que él había pasado con la guitarra, que era un instrumento muy duro. Tuvo una relación de amor-odio con ella, disfrutaba mucho de la guitarra pero también le daba algunos puntos más complicados.

Me dice que le gusta cantar. ¿Tanto como para subirse a un escenario?

No, soy demasiado tímida y muy introvertida como para poder tirar por ahí. Hago alguna cosilla de vez en cuando…

¿No tiene nada grabado?

Grabé un tema con una amiga mía que es productora pero se quedó solo para nosotras dos.

Dicen que su padre también era un gran tímido.

Sí, era supertímido, y nunca dejó de serlo. Aprendió a gestionarlo.

¿Qué respondía usted siendo niña cuando le preguntaban qué quería ser de mayor?

Quería dedicarme a la música, lo tenía clarísimo, hasta que cumplí 17 años.

¿Qué le hizo cambiar de opinión?

Una profesora maravillosa que tuve en bachillerato de Historia del Arte, así que empecé con esos estudios. Esa profesora consiguió transmitirme su pasión.

Sin embargo, ahora mismo está a punto de terminar los estudios de Derecho.

Sí, cambié de camino otra vez, de Historia del Arte a Derecho. Me considero una persona muy social, me gusta mucho todo el tema relacionado con los derechos humanos y consideré que la manera más efectiva de abordar toda esta situación era el Derecho.

¿También le interesan los derechos de propiedad intelectual?

Es justo lo que voy a hacer.

Hace unos meses un juez devolvió la totalidad de los derechos de autor de 37 canciones de Paco de Lucía a su familia. ¿Todavía quedan batallas por librar en ese campo?

Hay muchísimo por defender. Es algo muy importante para todos los artistas nuevos, emergentes, y también para los que llevan años trabajando: tienen que conocer sus derechos de autor, cómo registrar sus obras, porque luego se pueden hacer muchos líos.

Que se lo digan a su familia.

Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la decisión del juez.

¿Lo sentían como una herida?

Sí, porque lo era para mi padre. Él no quería permitir que sus nietos un día buscaran en Google al autor de Entre dos aguas y saliera 50 por ciento mi padre, 50 por ciento ‘x’. Eso le apenaba, su legado.

El pueblo adoraba a Paco de Lucía, ¿las instituciones españolas están interesadas en proteger su legado?

¡Uy!, esa es una pregunta más complicada. Ahora estamos recibiendo mucho apoyo y buenas intenciones. La Junta de Andalucía nos está dando muchísimo apoyo y estamos muy contentos porque no siempre ha sido así.

¿Qué cargo ocupa actualmente en la Fundación Paco de Lucía?

Soy patrona. No he podido estar todo el tiempo que me gustaría en la Fundación, por mis estudios. La mayoría de las reuniones son por la mañana y yo a esas horas tengo clase. No he podido involucrarme todo lo que me hubiera gustado pero trato de estar al tanto de todo. Siempre que puedo aporto mi granito de arena. Estoy muy en contacto con Soledad Bescós, la directora del Festival Paco de Lucía Mallorca.

Comentó al principio de esta charla que acaba de entrar en prácticas en una empresa. ¿Ligada a la industria musical?

Sí, en Taste the Floor. Hoy es mi tercer día. Estoy muy contenta e ilusionada. Es una agencia de booking y management especializada en la representación de artistas. Me gusta porque apuestan mucho por el talento joven y hay mucho compañerismo.

Taste the Floor abraza desde el trap al el reggae, pasando por el flamenco, el reguetón, el pop o el indie. Sobra preguntar a qué lenguaje musical se dedica usted.

Sí, yo me encargo del flamenco. No podía ser de otra manera (risas).

¿Su padre llegó a escuchar algo de reguetón?

No lo tengo claro. Temporalmente coincidieron pero no sé si él lo escuchó. No creo que le apasionara. Para mi padre la música era sentimiento, y no sé si el reguetón tiene mucho sentimiento. A mí el reguetón, de fiesta, sí me gusta, te hace evadirte y no pensar en nada. No es una música que te transporte a otros universos, ni con la que puedas conectar con el artista.

Con quien hubiera conectado es con Rosalía.

No te sabría decir pero creo que sí la hubiera apoyado porque todo lo que hace Rosalía lo hace con mucho conocimiento y respeto. Por ahí hubieran conectado bien, el amor absoluto al flamenco les habría acercado de alguna manera.

¿En qué se equivoca la industria?

En que no es accesible para todo el mundo.

¿Qué consejo paterno tiene siempre presente?

Tengo presentes muchos momentos con mi padre, muchas vivencias, sentimientos pero consejos… no sabría decir.

Tu hermana Lucía confesó en una entrevista que Paco de Lucía fue "un padre muy estricto: nada de salir, tener novio ni fumar".

Mi padre murió siendo yo muy pequeña. Ojalá pudiera tener una conversación ahora con él y que me aconsejara. Conmigo no fue muy estricto pero es verdad que siempre estaba la broma de "cuando tengas novio…". Mira, una tontería: a mí me dejaba pintarme las uñas del color que yo quisiera. Siempre respetaba mis opiniones. Él me daba las suyas, y yo le soltaba las mías. Hablábamos como personas adultas. Mi padre, aun siendo yo una niña, siempre me trató como una adulta. Me explicaba las cosas con paciencia, con cariño.

El próximo 25 de febrero se cumplirán 10 años de su muerte.

No hay día en que no piense en él.

¿Qué recuerdos guarda de aquel fatídico día?

Son recuerdos muy borrosos. La mente borra lo feo. De mi padre tengo bonitos recuerdos. Aquellos días los tengo totalmente desubicados, descolocados, en un caos absoluto.

¿Su familia le recordará en ese aniversario de algún modo especial?

Lo que haremos mi madre [Gabriela Canseco], mi hermano [Diego] y yo es pegarnos una buena comilona en su honor. A él le hubiera encantado. Comer bien le hacía muy feliz.

¿Cuál era su plato preferido?

El emblanco, un plato andaluz que se elabora con pescado, patatas, pimiento… Está muy rico y es muy reconfortante, te calienta el corazón.

¿También era buen cocinero?

El único plato que cocinaba era la tortilla de patatas (risas), pero hacía la mejor tortilla de patatas que yo me he comido nunca. La hacía poco hecha. Ponía mucha atención en comprar unas buenas patatas, no se conformaba con cualquier patata. No se puede hacer una buena tortilla sin ser un buen cocinero, esa es mi lógica.

Un buen plato es como una deliciosa canción.

Sí, necesitan su tiempo, entrega y cariño.