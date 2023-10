A pontevedresa Helena Egea publica o seu primeiro sinxelo, “Glass”, que chega da man de Sonermerxente, o programa de Aceleración Cultural da Fundación Paideia Galiza e a Xunta de Galicia para impulsar o talento de artistas novos locais.

A forza e a paixón da voz son as sinais de identidade da artista, que evoca coas súas cancións a forza de mulleres como Aretha Franklin, Nina Simone ou Janis Joplin.

Neste primeiro sinxelo Helena Egea “combina un sedutor ritmo de swing que invita a bailar cunha letra que fala de introspección”, avanza a nota da súa presentación. Porque “Glass” é “o concepto das distintas versións de nós mesmas vistas nos anacos dun espello roto; prismas que deforman a imaxe e nos dan distintas perspectivas”, analiza a artista.

A historia, contada “coma unha metáfora de amor e desamor”, fala realmente de “como nos tratamos a nós mesmas de maneiras inxustas, de como a perspectiva muda de boa a mala nun segundo. Dicimos que nos queremos, pero moitas veces actuamos de maneira contraria, así como alguén de quen estás namorado te manca cando xoga contigo”. Todo isto narrado desde o punto de vista da espectadora, observando esta continua dualidade dende fóra, e en primeira persoa.

O sinxelo está producido por Juan de Dios, que fai deste xogo de perspectivas unha danza, e materialízase así tamén no videoclip que o acompaña, dirixido por Xaime Miranda.

O proxecto musical de Helena Egea, que tamén é enxeñeira informática, nace como solista e consolídase agora en formato banda. Violinista e cantante, tra-la súa experiencia en diferentes bandas e estilos xorde dela a necesidade de ter voz propia. Da rabia, a frustración e a paixón nacen las primeiras composicións de esta artista galega con referentes do jazz, soul, blues, folk e rock.

O seu repertorio está conformado por cancións principalmente en inglés e incorporacións en galego, con letras que falan de reflexións sociais, vivencias propias e historias evocadas con imaxes todo como medio de catarse e auto-descubrimento.

Despois de que pandemia truncara o seu proxecto de montar un grupo no verán do 2019 decidiu coller forza entón co seu “proxecto propio”. Co tema “Glass” gañou, de feito, o segundo premio dos Premios á Xuventude do 2020 –no bloque de música e no apartado de Outros Xéneros– e iso foi un pulo importante na súa carreira en solitario ata chegar, por exemplo, a tocar no Festival do Noroeste.