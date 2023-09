Ragnar Jonasson y el frío silencio

Siglufjördur, accesible solo por un viejo túnel, es un pueblo pequeño que fue antiguo puerto pesquero del arenque en las décadas de 1940 y 1950. Tras 1970 la pesca del arenque decae y esto lleva a la ciudad a su casi desaparición, una pequeña ciudad donde todos confían de todos, donde las puertas nunca se cierran con llave y donde presumiblemente nunca pasa nada…hasta ahora, donde el nuevo inspector de la policía es asesinado a sangre fría a las afueras de la ciudad en mitad de una noche polar azotada por el viento y la lluvia, en una casa donde ya se vivió una tragedia y donde, hoy, deshabitada es utilizada para el menudeo.

Este suceso produce intranquilidad entre los habitantes de la localidad y en el propio cuerpo de policía. El compañero del fallecido, Ari Thór, quien en realidad estaba de baja por una gripe y era quien debería haber recibido el disparo se enfrenta al misterio junto a otro antiguo compañero, Tómas, que llega desde Reikiavik.

El marco de esta novela de misterio, policíaca, es un pueblo donde todos se conocen y todos están conectados, de tal manera que se convierte en una maravillosa jaula donde el juego del cluedo se inicia por descarte desde el momento en que comienza la lectura. Pistas falsas, la naturaleza del lugar haciendo de las suyas, un cuaderno que nos habla como una voz en off de problemas mentales y que será quien nos ofrezca el nombre del asesino, son el escenario del estilo pausado de Ragnar para llevarnos hasta el desenlace. No es un libro de estilo estridente o grande, es un libro consecuente en movimientos, con cadencia lenta pero rotunda a modo de la llegada de la noche polar y con ella el duro invierno de una ciudad a menos de 46 kilómetros para el círculo polar ártico.

Bajo estas premisas se respiran problemas de gran calado como la salud mental, la violencia de género y el tráfico de influencias que de alguna forma sitúan a la novela en el momento real y actualizado con los problemas de cualquier sociedad.

Ragnar Jónasson

La verdad silenciada

Editorial : Seix Barral

: Seix Barral Traducción : Kristinn R. Ólafsson Alda Ólafsson Álvarez

: Kristinn R. Ólafsson Alda Ólafsson Álvarez Precio: 19,50 €



Así que Ragnar Jónasson ha vuelto a demostrar que su estilo ya es un clásico. Sus comienzos con diecisiete años fueron traducir al islandés a Agatha Christie y con La sombra del miedo (Seix Barral), inició su viaje con la primera novela de Islandia negra, donde ya estuvimos en Siglufjördur, con Ari, y ahora, con la penúltima novela de la saga volvemos a revivir la soledad y el frío, la oscuridad, su naturaleza y la dureza de esta, la perspectiva del protagonista, su quietud a pesar de sus tormentas internas y cómo ha evolucionado y crecido aquel Ari inocente y se ha convertido en alguien más cínico que sospecha más de los demás. Ragnar además se hace sensible y no es la primera vez que expone en sus textos el hecho de la violencia en el hogar e incluso la cantidad de armas que existen en Islandia per cápita.

Novela recomendada para los que quieran conocer y adentrarse en la auténtica novela negra nórdica, aquella que se aleja de grandes ríos de sangre y del color rojo y se adentra en los grandes problemas de la sociedad, temas sociales y donde el autor estudia de forma profunda a los personajes. Aunque no es necesario leer los libros que le preceden en la saga para disfrutar de este, el conjunto, da una visión más completa del personaje, de la obra y, por supuesto, del autor.