El autor gallego de cómics David Rubín estaba nominado en tres categorías —mejor guionista, mejor obra y mejor dibujante— de los Premios de la Crítica de Dolmen Editorial por su obra El fuego. Pero no ganará ninguno de esos galardones: ha decidido renunciar a esa opción. El motivo es que no hay ninguna mujer entre los seleccionados en las categorías nacionales.

"Toda esa ilusión y alegría que me invade por tal reconocimiento se ve empañada por el hecho de ver que en dichas candidaturas no hay ni una sola autora nominada, algo que considero injusto máxime habiendo leído varias obras de autoras que podrían perfectamente optar a ellos", explica el ourenano en sus redes sociales. Los premios, con 23 ediciones a sus espaldas, se fallarán a mediados de este mes en el marco de la Jornadas del Cómic de Avilés.

Tras darle vueltas el fin de semana, quiero anunciar que RENUNCIO a mis tres nominaciones (MEJOR OBRA, MEJOR GUIÓN y MEJOR DIBUJO) de los Premios de la Crítica de @DolmenEditorial que serán entregados en el Salón del Cómic de Avilés, me EXPLICO: https://t.co/mLBsbBDTlp — davidrubin (@davidrubin) 4 de septiembre de 2023

Rubín atribuye a "prejuicios" la ausencia de mujeres entre los seleccionados y critica que se invisibilice su trabajo, pese a que "en los últimos años han firmado algunas de las mejores obras del cómic español".

También expresa su deseo de que los tres huecos que deja sean ocupados por autoras, aunque es consciente de que no es una decisión que esté en su mano. "Sé que con esta decisión personal no voy a cambiar gran cosa el panorama, pero yo me siento mejor llevándola a cabo y siempre es un granito de arena para seguir allanado el camino hacia la igualdad", esgrime el autor de El fuego, obra que fue seleccionada como el mejor cómic de 2022 por El Periódico de Catalunya, diario de Prensa Ibérica.

Rubín remata su reflexión manifestando su deseo de que "cosas así no vuelvan a ocurrir". "La paridad debería ser algo normal, pero tal como está el patio, creo que lo más honesto de cara a mis compañeras, a mí mismo y al cómic español es hacerme a un lado", concluye.