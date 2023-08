Jimena Amarillo (Valencia, 2001) llega este fin de semana a Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer su música en directo en la sala Alboroto. La artista, que produce y compone en casa todas sus canciones de forma autónoma, ha tenido su propio podcast en Radio 3 y ha sacado ya dos álbumes al mercado, 'Cómo decirte, mi amor' y 'La pena no es cómoda'. En este último, además del pop, abraza diferentes tipos de música como el rap, el rock e incluso el fado.

¿Qué tal va la gira que te trae a Gran Canaria este sábado?

Muy bien, la verdad, en verano llevamos un montón de conciertos. Nos creemos Beyoncé de tour. Cada vez nos lo pasamos mejor, lo dijimos el otro día. Cada vez nos preocupamos de menos cosas y la gente en verano está como muy contenta, supongo que es porque no trabaja, va a festivales, está de vacaciones... Muy chulo todo.

Tu último disco se titula La pena no es cómoda. ¿Por qué este título?

Esto fue más porque estaba dentro de la letra de una canción que se llama De la cabeza a los pies y yo estaba en plan que lo último que se me ocurrió fue el título del disco. No tenía ni idea. Entonces, estaba con mi ex en mi casa y le dije: 'es que no sé que hostias poner'. Y pensé: 'el primer disco se llama Cómo decirte, mi amor, que me parece un nombre estupendo. Tiene que ser algo que esté a la altura'. Es decir, que tenga la misma largaria, porque a mí me gusta un título largo. En ese momento, el concepto Jimena Amarillo era de música triste, música para llorar, los típicos tuits de voy a escuchar a Jimena Amarillo para llorar... Y dije: 'no me apetece'. Y entonces le puse La pena no es cómoda, en plan: 'tío, no lloréis, porfa, ya'.

¿Cuál ha sido el mayor desafío en el proceso creativo de este álbum? Lo has compuesto y producido tú sola...

Tener el mando de toda la tecnología y pasar las pistas. Dioooos. El momento tecnológico, el momento de ordenador en plan informática. Porque producir las canciones ha sido divertido. Al final hacía yo lo que me daba la gana y como sabía, fue chill. Pero el momento de tener toda la información en el ordenador, yo había noches que no dormía pensando que me iba a explotar.

En una entrevista de hace un par de años, contabas que producías todo en tu casa, que haces todo de manera casera. Pero en este último disco sí has pisado el estudio.

Sí, pero en realidad está todo hecho en casa. Pero, por ejemplo, me vine arriba y quise grabar una batería de verdad y sí que fuimos a estudio. Pero todo hecho en casa. Sigo grabándome en casa, me parece lo mejor que se puede hacer. Además, mi música suena a eso y no me apetece que suene como a un macropop raro. Es parte de mi proceso, trabajar en casa.

¿Y no molestas a los vecinos?

Pues no me han dicho nada aún. Es que me acabo de mudar. Estoy rezando para que no me digan nada, porque pongo la música bastante alta.

En tu último disco, hay presencia de otros géneros como rap, rock y e incluso un fado. ¿Por qué el de María la portuguesa?

Porque Las Migas tienen una versión, en el mejor disco del mundo (o eso me parece a mí), Reinas del matute, y yo siempre la cantaba y decía que no me veía cantando esas canciones, que yo era otra cosa. Entonces dije: 'mira, ya está bien, la voy a meter en el disco, por qué no'. Era una canción que me gustaba mucho cantar y la metí.

Has hablado de Las Migas. A ti te gusta mucho Silvia Pérez Cruz. Siguiendo esta línea, ¿cuáles son tus mayores referentes?

Pues de todo tipo. Lo que más digo yo es que escucho mucha música que no tiene nada que ver con la mía para inspirarme. Escucho a muchas raperas, me fijo por ejemplo mucho en la métrica de letra que tiene Kenya Racaile. Y claro, escuchas esta música y luego a mí, que escribo canciones tristes, con una guitarra acústica... Pues estos contrastes creo que son los que crean mi movida. Porque escucho desde Silvia Pérez Cruz a Kenya Racaile, luego Santa Salut, electrónica... Me gusta de todo.

¿Hay otras disciplinas artísticas que te inspiren?

Pues no, la verdad. A ver, yo es que andar lo veo una disciplina artística. Y como compongo andando, pues te diría andar.

En otra entrevista has dicho que tenías claro que querías tener un disco que fuera todo tuyo, no para demostrar nada a nadie, sino para decirte a ti misma que podías hacerlo sola. ¿Crees que vas a seguir en esta línea de componer y producir todo tú?

No, porque este año creo que va a ser mi año del sí, de decir sí a lo que he dicho siempre no, a trabajar con gente y hacer cosas con gente. Pero en paralelo seguir yo aprendiendo y produciéndome mis cositas. Ahora sacaré más temas singles, porque estoy aprendiendo a producir otro tipo de cosas... Pero me apetece trabajar con gente, ver cómo lo hacen, que me enseñen, pero claro, ya teniendo como un disco y diciendo: 'vale, yo puedo hacer esto pero enséñame otras cosas'.

¿Y qué colaboraciones te gustaría hacer?

Pues justo lo siguiente que voy a sacar va a ser mi segunda colaboración. Es con Irenegarry y van a ser dos cancioens bastante chulas que produjimos las dos solas ahí en mi casa. Y reflejan bastante el cambio que te he dicho que voy a hacer ahora de producción. Creo que son bastante monas. Y esa va a ser la siguiente colaboración. Ya era hora, ¿no? Jimena colaborando con alguien.

Llevas desde los cinco años tocando el violín. ¿Cuándo y cómo fue la primera vez que te enfrentaste al proceso de componer/producir una canción?

Justo vengo del sitio en el que empezó todo, que es en Alicante. Un verano me dio por ser cantautora y cogí una guitarra y me grababa mis vídeos con una réflex que tenía, que estaban de moda. Un vídeo así de tres minutos, yo cantando. Me dio por escribir porque me enamoré de una niña menorquina a la que le gustaban los cantautores rollo El Niño de la Hipoteca y Mr. Kilombo, y yo quise encandilarla con una canción. Y ahí me engorilé y pa'rriba.

Como productora y compositora, ¿cómo ves el panorama de la industria musical en España?

Intento alejarme un poco de eso. A ver... Me he mudado a Madrid, es mentira, porque me he acercado a eso. Pero no sé, como que no me relaciono mucho con el núcleo musical, me apetece más tener amigos que no sean de la música... Es como que si no, constantemente estás como con tu trabajo ahí indirectamente. No me gusta mucho, aunque también lo hago, el tema de hablar de gente, como que hay mucha comparación también, mucho querer ser... No sé, no me veo mucho con la mentalidad de la gente ahora, que la música ahora es muy TikTok, muy viral. Estoy súper alejada de eso, prefiero estar a mi movida, haciendo lo que me gusta e intentando no comparar. Cuesta estando en Madrid, también te digo.

A nivel de conciertos, ¿qué es lo que más disfrutas de estar encima del escenario? ¿Tienes algún ritual para antes de salir?

Mira, mi ritual es cagar diez veces antes mínimo. Es lo único. Y ahora me ha dado por beberme un tinto de verano, de repente, me he vuelto loca y salgo con un tinto de verano. Que yo no bebo nunca nada cuando toco y ahora me pone así como contenta. Me meo. Y nada, lo que más disfruto en el escenario es cuando la gente responde. Me hace mucha gracia, porque cuando la gente responde yo como que les mando a hacer cosas. Mis conciertos son muy dinámicos. Me gusta cuando la gente responde porque es como un concierto de dos, de ellos y mío. Ellos están en el concierto presentes, son parte del show. Eso es lo que más me mola.