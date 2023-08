Elena Farga, la voz del "himno" de la selección femenina de fútbol

Elena Farga (València, 1997) se dió a conocer entre el gran público por ser una de las finalistas del programa Factor X, sin miedo a versionar a Whitney Houston, Coldplay, Mecano, Amy Winehouse o canciones de los clásicos de Disney.

Unos años después, ahora pone la voz a la canción que hace de ‘himno’ a la selección española en el Mundial de fútbol femenino que se juega estos días en Australia y Nueva Zelanda y que el domingo tiene su final en Sidney. Se titula 'Está x venir' y, hoy por hoy, parece premonitoria, pues es la primera vez que las chicas de ‘la Roja’ absoluta llegan tan lejos y acarician el título.

"Lo que un día habíamos soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir" reza la letra de una canción que la joven de Almàssera ha coescrito pensando en sus amigas y en los recuerdos de infancia.

Entonces no había referentes femeninos, asegura, por eso destaca la importancia de la gesta actual. "Decidimos hacer una canción sobre el fútbol femenino, todo lo que ha conseguido los últimos años y lo que queda por conseguir. Todas las de la selección -y las que no han ido- son referentes", apunta.

"Les está animando mucho"

"Es muy emocionante. No sé si les ha dado suerte, pero sí sé que les está animando mucho. Iban camino de la semifinal escuchando la canción y, después del partido, han hecho un directo y estaban gritándola", explicaba la artista.

"Fui a verlas a Benidorm, antes de que se fueran y me dijeron que les encanta. La canción es para ellas, para que las anime y se sientan identificadas", añade Farga.

Ahora, no descarta comprar unos billetes a última hora Australia y estar presente en la final. "Es una experiencia que quizás no vuelva a vivir en la vida. Cada vez que marcan un gol, en el estadio suena la canción. Es muy gratificante, para mí es increíble y también confío mucho en ellas", afirma a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

Más allá de esta canción, que es su última publicación, Farga -nombre artístico con el que se presenta- también ha lanzado este verano 'Dios es mujer'.

Antes, hace poco más de un año vieron la luz cinco canciones de su primer EP con Universal Music Spain, firma con la que empezó a trabajar después de su paso por Factor X. Entre ellas está 'Huyendo de la realidad', con ritmos de pop-rock. Cabe destacar que estas canciones tienen un mismo hilo conductor y cuentan una historia.

"Era simplemente lo que sentía. En aquel momento tenía el corazón destrozado. La música y escribir es la forma que yo tengo de desahogarme. Siempre hablo sobre cosas que me han pasado, mías, y que salen de dentro de mí... Hay que contar algo de verdad: si no me lo creo yo, no se lo va a creer nadie", asegura la música, cantante y compositora valenciana.

"Es un poco como ir a terapia", admite. "Como cuando te sientas con tus amigos y les cuentas que te ha pasado algo. Yo lo transformo en canciones y cuento al mundo lo que tengo dentro", indica.

El "artisteo", desde pequeña

"No sabría decirte desde cuando canto, me recuerdo así toda la vida. De pequeña era muy tímida, pero me solté un poco con el teatro y siempre he tenido el gusanillo del artisteo", reconoce la joven, que compatibiliza la música con sus estudios de Contabilidad y Finanzas.

Ahora, trabaja en varias canciones, para lo que se está rodeando de otros artistas y compositores. "Aprendo muchísimo y estoy creando bonitas amistades. Siempre parto de una base mía, pero es un proceso en equipo", explica.

Además, añade que está centrada en "disfrutar el proceso" y avanza que las nuevas canciones tendrán un sonido diferente, "más moderno" pero sin etiquetas, pues lo que pretende es "que todo fluya".

Hablando de etiquetas, está orgullosa de su paso y todo lo aprendido en Factor X, donde concursó en 2018, pero mira adelante. "No me gustaría tener siempre la etiqueta de haber estado en un programa, pero es de donde vengo y eso hay que tenerlo presente, para ir mejorando día a día", afirma.