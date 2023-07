A illa de San Simón acolleu onte a primeira xornada do Sinsal SON Estrella Galicia 2023. Á primeira hora da tarde desvelouse o carel conformado polo grupo estonio Duo Ruut, a estadounidense Jesca Hoop, a portuguesa Ana Lua Caiano, os holandeses Yin Yin, as coreanas ADG7 (que fascinaron ao público), os belgas Tukan -na súa estrea en España- e o dj vigués rnstdj.

O público atopouse na illa de Santo Antón cun novo escenario e formato que estreou a norteamericana Jesca Hoop. A idea é que neste espazo se presenten as propostas máis íntimas e reducidas desta edición.

Como revelación, a organización do evento indicou que hoxe sábado ese palco acollerá a primeira actuación en España dunha artista procedente do país do sol nacente.

Tamén hoxe e en Santo Antón empezarán os microconcertos de música clásica no escenario Santo Antón Clásico. Unha agrupación de músicos da rexión ofrecerá tres pases dun repertorio renacentista.

En paralelo á programación musical, Sinsal ofreceu numerosas actividades paralelas que terán continuidade ao longo de toda a fin de semana, como a primeira sesión do obradoiro A caixa-libro da Escola Sinsal, as primeiras escoitas colectivas das Audicións San Simón ou as primeiras gravacións con cilindro fonográfico, nos que participaron distintas bandas e nas que o público estivo presente.

Tamén tivo lugar a preestrea na capela de San Simón do documental “Road to Meta-Stage”, do creador galego Toño Cabanelas.

Grazas a este proxecto, o público puido revivir algúns concertos que tiveron lugar ao longo da última década na illa, durante a celebración do festival. A partir de mañá, e até o domingo, a capela acollerá o obradoiro familiar Illas imaxinadas: laboratorio de paisaxes visuais e sonoras.

Tamén hoxe terá lugar un dos dous paseos guiados pola illa que se realizarán esta fin de semana: Islario Marabilloso, co investigador Xosé Lois Gutiérrez Faílde, que percorre a memoria de San Simón e Santo Antón. Haberá dous sesións, ás 16.00 e ás 18.00 horas.