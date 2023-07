Robert Louis Stevenson, en la América española

En nuestra literatura resulta más que llamativa la escasez de novelas ambientadas en la América española, pese al caudal de historias que han dejado tantos siglos de convivencia.

Por contra, en ese mismo territorio los ingleses ya disfrutaron en un año tan tempranero como 1855 de una novela de piratas, en su día celebérrima, hasta el punto de que su título original 'Westward Ho!', una obra escrita por Charles Kingsley, dio nombre a un pueblo en el condado de Devon. Ni que decir tiene que en esa novela los españoles, dueños del imperio enemigo, son unos malos de opereta.

Para paliar la sequía narrativa sobre el particular, en la segunda mitad de los 80 del siglo pasado el coruñés José María Merino, académico de la Lengua y Premio Nacional de las Letras Españoles, fue publicando, originalmente en Alfaguara, tres deliciosas y vibrantes novelas protagonizadas por Miguel Villacé Yolotl, un joven mestizo, hijo de español e india, ambientadas en la América de mediados del XVI.

Las novelas, 'El oro de los sueños', 'La tierra del tiempo perdido' y 'Las lágrimas del sol', tomaron entidad y la trilogía terminó conociéndose como 'Las crónicas mestizas'.

La editorial Reino de Cordelia las ha recuperado ahora en tapa dura, con las ilustraciones de José María Gallego, el dibujante del dúo Gallego & Rey, que ya tiene en su haber trabajos excepcionales como ‘La isla del tesoro’ o ‘Las minas del Rey Salomón’, así que se mueve como pez en el agua a la hora de retratar los escenarios exóticos de estas crónicas, que nos trasladan a las selvas más recónditas de México y a las montañas más encrespadas de Perú.

La mención de ‘La isla del tesoro’ no es baladí para el propio autor, José María Merino, que en esta trilogía se muestra un digno descendiente literario del Robert Louis Stevenson en busca de tesoros perdidos, pero que también sabe desplegar sus fuerzas narrativas en combates navales y en persecuciones por tierra, como en esa otra gran obra del escocés: ‘Secuestrado’.

Porque estas elegantes crónicas, que rescatan el aroma de esos tiempos sin olvidar la 'cadencia' del español de la época, se leen con el placer de quien va a disfrutar de la más pura y grande de las aventuras.

Además, hay que agradecer al escritor coruñés el retrato de una América hispana en la que no faltan las luces ni las sombras de indios y conquistadores españoles, para no caer en el maniqueísmo de tebeo de la novela de piratas de Kingsley. Lástima que estas crónicas mestizas no las hubiera conocido Indiana Jones. Ni Spielberg.