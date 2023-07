Hydn regresa con material novo, o seu EP “BaddeR, wicKed”. A promesa galega da música que fora masivamente votada na preselección do Benidorm Fest e que RTVE decidiu deixar á marxe nos 12 finalistas volve con sete temas nos que explora o seu universo interior coas letras en galego e inglés, marca da casa. A artista coruñesa foi unha das catro gañadoras do concurso de bandas emerxentes Sonidos Mans da Fundación Paideia Galiza. Poderemos vela e escoitala no Festival Revenidas en Vilaxoán de Arousa en setembro así como no Santiago Music Festival.

–Debe ser unha felicidade ver o traballo reunido neste EP.

–Si, é gracioso porque ao principio non o pensaba sacar. Pensaba que podían ter en común as cancións e decateime que si, que había un fío. Estou moi contenta porque recompilei todos os singles con dous temas novos. É moita felicidade e alivio porque pecho unha etapa para seguir explorando outras novas.

–Que espazo hai para o amor neste disco?

– A canción “I” fala dunha historia de amor, dunha conexión, cunha parte na que parafraseo unha frase de Zayn que teño tatuada, “Stand still”. Metina na canción porque a letra é unha referencia para min como artista. O que fixen foi plasmar eses sentimentos que tes cando estás nunha relación e pensas que nunca máis vas atopar unha persoa así na vida. É un tema moi persoal, que teño moi perto do corazón e é a única canción que teño RnB.

–É moi envolvente o tema de tempo lento “I´m only happy”.

–É a primeira canción que compoño eu totalmente. Empezou porque cando aínda non lanzara Hydn estaba nunha época moi mala na que, como di a canción, só era feliz dúas horas á semana, cando estaba no estudio preparando “Drowning fire” ou cando estaba cunha persoa especial para min. Analicei iso e decateime que só era feliz 40 horas ao ano. Era moi forte. Ademais, leveino a un momento de ruptura e aí hai unha conexión con “I” porque se na primeira falaba de estar moi ben cunha persoa, en “I´m only happy” canto que aínda que busque á persoa que quero non vai estar en ningunha parte, inda que a busque noutras persoas, noutros corpos ou noutros lugares. Este tema é moi especial porque este foi o ano máis duro da miña vida e cada vez que canto esa canción ou a escoito canaliza a miña tristeza.

–Tristeza por enfermidade, por mal de amortes, frustración...

–Eu levaba moitos anos pasándome cousas raras, indo a psicólogas. Ao final, despois de moito tempo acaban de diagnosticarme TDA con 27 anos. Ademais xuntóuseme con outras cousas, traumas... Por iso esa etapa de traumas puiden pechala coa canción “BaddeR, wicKed” que é a que dá nome ao EP. Levo tamén bastante tempo no medio dunha depresión. Sacar este EP é como dicirme a min mesma que é momento de tirar para adiante.

–Supoño que a música servirá tamén de terapia.

–Si. “BaddeR, wicKed” non ía estar no EP, nin se ía chamar así. Comecei a compoñela e de súpeto traumas que arrancaban desde a infancia e adolescencia fun capaz de pechalos. É certo que a música cura pero nunca sentira algo tan heavy como isto. Acabei a canción e fun capaz de pechar esa etapa. Tamén é certo que fixen terapia. Sentín unha liberación enorme.

–Fora ese o tema que presentaras para o Benidorm Fest?

–Non, foi “Bella Hadid”. A min, este ano gustáronme moito as candidaturas. Véndoo con perspectiva penso que menos mal que non entrei porque con todo o que estou pensando non tiña a cabeza nin para o Benidorm Fest nin para nada. Eu tiña contacto antes con varios artistas que foron e fíxome ilusión velos alí. Compartira con eles as previas, as entrevistas cos medios eurovisivos e foi moi bonito que foran finalistas.

–“Bella Hadid” conecta cun amor especial.

–Con este tema, intentei non sexualizar unha relación entre mulleres porque dende sempre as relacións entre mulleres se enfocan desde un punto de vista masculino, moi sexualizado. Eu quería mostrar unha conexión mental.

–Está mellor aceptada a relación entre mulleres na sociedade agora ou inda falta?

–Lin que a homofobia creceu moitísimo nestes últimos anos. Hai máis visibilidade pero estase volvendo á violencia porque están a confundir a liberdade de expresión con non respetar a xente. Estamos nun momento perigoso para as relacións homosexuais e para a xente que sae da norma.

–Agardan por ti varios festivais este verán. Como ves a cultura de salas para os directos?

–Se es un artista independente, ter que asumir o aluguer dunha sala é imposible. Non só iso. O outro día falaba cunha amiga que está na industria e diciamos que cada vez hai menos público en salas. Non sei se cada vez ao haber máis festivais estes comen o circuito de salas. Os artistas independentes preferimos mellor entrar en ciclos que asumir o risco de xirar pola nosa conta. É complicado.