Varias bajas en el festival Tsunami Xixón por una cita de sus promotores con ediles de Vox

Polémica en torno al festival Tsunami Xixón por una imagen de sus organizadores en la sede de Vox en una reunión con el presidente de Divertia, Olíver Suárez, publicada por la propia formación. Las críticas en redes sociales fueron numerosas y uno de los cabezas de cartel, la banda asturiana Desakato, emitió un comunicado de condena en el que, además, reivindicaba la oficialidad del asturiano. Otros dos grupos, La Élite y Strangis Guajes, han decidido anular de forma unilateral su actuación al considerar esta publicación "humillante para los artistas".

Los promotores reiteraron que el festival "sigue adelante" y se remitieron al comunicado publicado el lunes como respuesta a las críticas. En esta publicación defendían que el Tsunami "siempre será un punto de encuentro de libertad y multiculturalidad" y que "es totalmente necesario reunirse con cargos electos de la ciudad para gestionar permisos y mejorar cada año". "Siempre estaremos en contra de cualquier censura. Nos aseguraremos de que todos los artistas siempre puedan expresarse libremente y comunicar sus letras en la lengua que deseen", añadía. El contenido fue retuiteado por la cuenta de la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

"La reunión fue una primera toma de contacto informal, como vamos a realizar con todos los agentes que participan en el ocio de la ciudad", defiende el presidente de Divertia, Óliver Suárez. Ante las críticas porque la reunión se celebrase en la sede del partido en lugar del Ayuntamiento, Suárez aclara que fue "una decisión inocente" porque "cuando se llevó a cabo aún no era efectiva la designación y nuestra ubicación no estaba acondicionada" en el edificio municipal.

Todo comenzó a raíz de la publicación de Vox en sus redes sociales. En concreto, una foto en la que se mostraba a Óliver Suárez, concejal de la formación y presidente de Divertia, reunido con Ramón Noguera e Iván y David Méndez, responsables del Tsunami Xixón y Gijón Life en la ciudad, además de otros festivales del norte de España, algunos muy reconocidos por los amantes del rock como el Resurrection Fest, que se celebró hace apenas unos días en Viveiro (Lugo). "Hemos puesto en común, áreas de mejora e ideas para Gijón. Seguro que es la primera de muchas. Un placer", publicaba el partido junto a la imagen.

La publicación se hizo viral en redes sociales, con numerosas críticas por parte de usuarios que invitaban a no acudir al festival. A ellas se sumaron uno de los cabezas de cartel, la banda asturiana Desakato, en un comunicado conjunto –escrito íntegramente en asturiano– junto a otras dos bandas participantes Misiva y Mala reputación. "Somos antifascistas, favorables a la diversidad lingüística, la oficialidad del asturiano, la diversidad de género, apoyamos la lucha por una sociedad feminista y en la que se respeten los derechos del colectivo LGTBI (...) Después de plantearnos no tocar en Xixón por las declaraciones de la concejala de Festejos, queremos decir que no van a conseguir callarnos", publicaron los tres en sus redes sociales, con mensaje incluido por la polémica en torno a las actuaciones en asturiano. "La cultura también es política y nadie va a controlar lo que se puede decir o no", remataron.

Fue un día después de que el Tsunami publicase el comunicado cuando las bandas La Élite y Strangis Guajes anunciaban que habían decidido anular su concierto de forma unilateral. "Entendemos que es necesaria la reunión, pero que se haga en el Ayuntamiento y sin la posterior difusión en redes, ya que es humillante para los artistas que participamos en este. La Élite nunca participará en donde el fascismo intente poner su sombra. ¡Viva la libertad!", publicó la primera banda. Un mensaje en la línea de la segunda: "Hemos decidido no participar en cualquier tipo de evento que tenga que pasar por el yugo de un partido fascista y retrógrado como es Vox. Estamos convencidos de que no todo vale".