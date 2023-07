Han pasado más de veinte años desde que aquel joven de icónicos rizos obtuviese la segunda posición en la primera edición de Operación Triunfo. Dos décadas después, los rizos han desaparecido, pero la esencia de David Bisbal sigue intacta. El almeriense ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca para presentar el que será su octavo disco, Me siento vivo, y este sábado pisará las tablas de la Plaza de Toros de La Condomina dentro de la programación del festival Murcia On.

Empieza la gira, pero no sabemos cómo será el nuevo disco Me siento vivo. ¿Qué puede encontrar el público en él?

Tengo muchísimas ganas de que el público conozca el nuevo disco, creo que se van a sorprender, ya que hay variedad de estilos musicales, desde up tempo, baladas, ritmos más ochenteros...

Tras veinte años de carrera, ¿podría decir que se encuentra más vivo que nunca, como ha titulado su disco?

Totalmente, creo que este disco simboliza muy bien el momento en el que estoy, en el que, como dices, me siento más vivo que nunca, tanto personalmente como profesionalmente, y con energía para continuar por lo menos otros veinte años más de carrera.

¿Cómo definiría estas dos décadas dentro del panorama musical?

Durante estos veinte años he ido descubriendo matices vocales distintos y viendo como la música no ha dejado de evolucionar constantemente cambiando de sonidos y de géneros musicales.

¿Y cómo definiría a su público?

He tenido un público maravilloso que ha sabido perfectamente adaptarse a todos los cambios que continuamente he presentado con los diferentes proyectos. Esto no quiere decir que todo haya sido sencillo, ya que tengo muchos seguidores que prefieren las canciones del principio de mi carrera y hay otros que evidentemente desean que continuamente esté descubriendo otros sonidos. Me ha gustado mucho también observar que con el paso del tiempo familias y seguidores van creciendo y me van presentando esos nuevos bisbaleros que llegan al mundo.

¿Sigue sintiendo ese miedo antes de salir al escenario?

Los nervios de responsabilidad siempre van a estar muy presentes cada vez que quieras subirte al escenario porque representa tu compromiso de hacer tu trabajo de la mejor manera. La experiencia también es un aporte importante y, cómo no, también la confianza que te da trabajar con un equipo sólido, con tus músicos, tus ingenieros y todas las personas que se suben al escenario contigo.

¿Cree que si no hubiera estado en Operación Triunfo hubiera conseguido todos estos éxitos?

Seguro que habría seguido intentándolo con todas mis fuerzas para conseguir que alguien cumpliera mis sueños, grabar un disco en solitario y empezar mi carrera, pero la manera en la que pude presentar lo que sentía con la música gracias a Operación Triunfo fue un sueño.

¿Qué cambiaría de aquel David Bisbal?

Cambiaría sus nervios, su manera de estudiar, su productividad y, en general, evidentemente cambiaría muchas cosas para sentirme más preparado, pero también me gustó que todo se dio de una manera natural y espontánea, que es lo que siempre mi público me ha agradecido.

¿Cuál es la fórmula para mantener ese éxito tras una subida tan rápida dentro del mundo de la música?

Aquí podríamos hablar del trabajo en equipo, hay una frase que siempre me encanta citar en la que se lee: «Si he podido ver un poco más lejos es gracias a que he estado sobre lomos de gigante». Siempre me ha gustado agradecer al equipo de trabajo su compromiso. Después a mí me ha gustado muchísimo tratar de mejorar con la disciplina y, gracias a Dios, todos los días tenemos la oportunidad de mejorar y aprender algo, solamente tienes que elegirlo.

¿Cree que las redes sociales y la participación en programas como La Voz han aumentado su público y le han hecho mostrarte como es?

Precisamente una de las cosas más importantes que tiene La Voz es que puedes conocer más de cerca a los coaches y a los participantes. Es un programa al cual estoy muy agradecido. Soy fiel admirador de La Voz Kids y es un honor poder participar en el descubrimiento de voces que nos representarán en el futuro.

Tras haber vivido una experiencia similar, ¿hasta qué punto se empatiza con los concursantes de programas como La Voz?

Muchísimo. Principalmente porque nosotros no somos jueces, yo me considero más un asesor o un consejero.

¿Cuáles son las canciones que la gente va a encontrar en la nueva gira?

Después del vigésimo aniversario ha quedado un repertorio tan efectivo y tan potente que quiero seguir defendiéndolo en esta gira, pero obviamente el repertorio, el escenario y las nuevas canciones del disco Me siento vivo estarán presentes dando vida a un nuevo show con momentos inolvidables.

Recientemente se ha celebrado Eurovisión, fue uno de los candidatos en su edición. Si tuviera la oportunidad, ¿aceptaría el reto?

Pues cuando me dieron la oportunidad de presentar tres temas para representar a nuestro país en Eurovisión, me esforcé al 100% para tratar de lograrlo, pero finalmente no pudo ser así. De todos modos, acompañar a Rosa en esta maravillosa aventura puedo decir que fue uno de los momentos que más he disfrutado de toda mi carrera musical.

En las últimas semanas se ha hecho viral el vídeo en el que aparece diciendo: "Cómo están los máquinas". ¿Cómo lo ha vivido?

Me he partido de risa con todos los memes que han realizado a lo largo de este período porque algunos son, de verdad, para recordarlos y enmarcarlos. Siempre me he comunicado con mis seguidores de una manera coloquial y para nosotros –los almerienses– decir ‘máquina’ es algo muy habitual. Esto surgió a la salida de uno de mis conciertos en el WiZink Center de Madrid, me encontré con un grupo de seguidores que me pidieron una foto. Me gusta mucho la cercanía de mi gente y así es como yo disfruto de la vida.

Sigue siendo uno de los máximos exponentes del pop latino español, ¿existe presión por mantener el nivel?

Es un compromiso que tengo con la música y con mi discográfica, no rendirme jamás para, al menos, tratar de adaptarme a las tendencias musicales que van apareciendo con el paso del tiempo. Además, tengo que decir que es muy divertido tener que hacerlo. ¡Qué aburrida sería la vida si todo fuese sencillo!