Dàmaris Gelabert se baja de los escenarios: "Lo echaré mucho de menos pero he sentido que era un buen momento para parar"

Su música lleva acompañando las infancias de miles de niños alrededor del mundo desde hace 25 años. Ahora, Dámaris Gelabert se despide de los escenarios para centrarse en su carrera como productora. Su último concierto se celebrará en Mallorca, dentro del marco del Tribu Fest, el primer festival de música familiar en la isla, el próximo 1 de julio.

¿Cuál es su valoración tras 25 años de carrera?

Estos 25 años han sido una experiencia muy bonita. Empezamos de la nada, de unas canciones de un proyecto de final de carrera que utilizaba en mis clases de música porque sentía que así eran más amenas y los niños se lo pasaban mejor. Cantando las cosas les quedaban más claras. En estos 25 años han pasado muchas cosas: ver cómo mi canciones poco a poco se han ido instaurando en las escuelas, los primeros videoclips, ver que mi música ha llegado a todo el mundo, que haya madres que me digan que sus hijos duermen mejor escuchándome o que han aprendido a hablar gracias a mi,…

Su música es una parte fundamental de la educación de muchos niños. Como musicoterapeuta y pedagoga, ¿qué opinión le merece el uso de las canciones como método de enseñanza?

Para mí es algo esencial. Durante estos 25 años he querido tener presente que las canciones son un lenguaje que los niños entienden muy bien y les llega de una forma muy especial. Es el primer lenguaje que entienden antes que las palabras y nos acompaña a lo largo de la vida y nos aporta muchos beneficios a nivel educativo. A través de las canciones podemos ayudarlos a descubrir y a crecer en todos los sentidos, a nivel emocional, físico y mental. Sería muy absurdo por parte de los adultos que intentáramos comunicarnos con los niños de otra forma que no fuera la música. Ayuda a transmitir los valores que queremos que tengan nuestros hijos.

A través de las canciones podemos ayudar a nuestros hijos a descubrir y a crecer en todos los sentidos, a nivel emocional, físico y mental

Además de los valores, sus canciones también buscan transmitir la lengua catalana.

Hablamos de la transmisión de valores y aprendizajes que podemos hacer a través de las canciones pero también es una de las mejores formas para transmitir la lengua. Ya lo sabían nuestras abuelas cuando cantaban canciones a sus nietos. Las canciones estimulan el aparato fonador y son una herramienta buenísima para aprender sobre nuestra lengua -y cualquier lengua- y nuestras tradiciones.

Las canciones son una herramienta buenísima para aprender sobre nuestra lengua y nuestras tradiciones

Muchos niños se han despertado con su Bon dia, ¿cómo ha visto el cambio entre generaciones?

Una de las cosas que han ido demostrando estos últimos años a nivel de investigación neurocientífica es el poder de la música en la infancia. Todos los últimos estudios nos dicen que la música ayuda a los niños a crecer y a los adultos a expresarnos. Ahora sabemos lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, cuando cantamos. La gente que canta libera hormonas de estrés y se siente mejor. Todo lo que sabíamos sobre la música se ha demostrado científicamente y parece absurdo que a nivel educativo no tenga esa presencia en las escuelas. Todavía nos queda mucho a pesar de los avances.

Ha anunciado su bajada de los escenarios con una última actuación en el Tribu Fest en Mallorca, ¿es un adiós definitivo?

No dejaré la música, solo dejo los conciertos en directo de forma indefinida porque los últimos años han sido muy intensos y sentía que era un momento muy idóneo. Seguiré muy ligada a la música, quiero seguir luchando. Seguiré trabajando desde la producción de distintos proyectos, como The Grow Up Singing Band que me acompañará en el Tribu Fest, liderada por mis dos hijos y cuyo repertorio es muy similar al que yo venía haciendo pero con una versión más internacional. También tengo aquí mi espacio Crèixer Cantant que acabamos de ampliar y queremos ofrecer la oportunidad de que nos visiten escuelas. Echaré mucho de menos los escenarios pero he sentido que era un buen momento para parar. Las giras me quitaban mucho tiempo.

¿Qué tiene preparado para el festival familiar de las islas?

Me hace mucha ilusión venir a inaugurar el primer festival para familias de Mallorca. Siempre he tenido ahí muchas familias y escuelas que escuchan mis canciones. En los últimos nueve años he bajado mínimo una vez al año a la isla. Esta vez venimos a celebrar los 25 años y a repasar las canciones más conocidas, además de a presentar a la banda. También vendré acompañada de un grupo de bailarines del que dos son niños. Es un espectáculo-celebración a lo grande. Será muy emocionante porque, también, estaremos toda la familia sobre el escenario: es muy bonito que se acabe esta etapa con los cuatro juntos porque la música nos da mucha armonía familiar y nos entendemos muy bien.