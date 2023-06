As escritoras Marilar Aleixandre, Rexina Vega e Esther Carrodeguas recibiron os premios “Hai unha voz” da Deputación de Pontevedra de mans da presidenta en funcións, Carmela Silva. O acto –que tivo lugar en Vigo nun auditorio entregado– foi conducido por Mariana Carballal, Isabel Blanco e Silvia Penas. Ademais, sonou con forza a voz da cantante Guadi Galego.

Os galardóns, dotados con 5.000 euros cada un, xorden como unha das iniciativas do Manifesto de Soutomaior, promovido desde a institución provincial “para reivindicar a igualdade na creación e produción artística e intelectual e entre cuxos obxectivos figuraba o de esixir o recoñecemento das obras das escritoras galegas e da súa traxectoria literaria mediante premios”, resalta a Deputación nunha nota.

“Por iso estamos aquí hoxe –sinalou Carmela Silva na súa intervención tras destacar as traxectorias das premiadas-, para recoñecer a tres grandes referentes que nos teñen impactado co seu traballo e co seu compromiso. Elas son tres mulleres rexas, potentes, que amosan o enorme talento que atesoura esta provincia e das que nos sentimos orgullosas. Son tamén exemplo da revolución artística e cultural que están a protagonizar as mulleres en Galicia”.

A gala supuxo o último acto no seu cargo como presidenta provincial e Carmela Silva destacou que quixo facelo rodeada de mulleres, ao igual que o primeiro día do seu mandato no 2015.