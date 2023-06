Os Boyanka Kostova (Chico& Cibrán) achegan novo disco, “Os meus peidos cheiran a pétalos perfumados”. Nel, nin rastro de sonoridades como as de “Muinheira de interior”, “Colacao” ou “Camerino”. Os pionieros do trap en galego afástanse das producións do Hevi para autoproducírense baixo o paraugas do selo Ernie. “Aprendimos a facer certas cousas”, sinalan nunha entrevista na que avisan de que esta virada ao rap é unha excursión sonora efémera. Con eles falamos das historias detrás dalgúns temas, da situación do galego e da escena musical actual. Poderemos velos en directo a vindeira semana no Surfing The Lérez en Pontevedra; o día 8 de xullo en Teo no Música na Noite e no TerraCeo de Vigo o 22 de setembro.

– “Os meus peidos cheiran a pétalos perfumados”. Curioso título.

Ch: –Desta vez, custounos máis atopar o título. Buscabamos algo icónico e dentro dos temas do álbum atopamos esta frase que nos representa porque somos xente de peidos.

–Virades ao rap, por que?

C: –Porque nós metímonos neste mundo desde o rap.Entón tiñamos moitas ganas de facer un disco integramente de rap. Era o momento agora. É unha incursión estílistica porque nós seguimos sendo o que somos.

– “Pola costa” fala dos problemas de ir en chándal pola vida. Hai moitos prezuízos aínda...

Ch: –Non é unha historia de prexuízos. Nós contamos cousas da nosa vida, que nos pasan tomándoas á broma. Son hipérboles. Ninguén nos dixo que non podiamos entrar nun sitio por ir en chándal...

C: –Bueno, algunha miradita nun restaurante bo sempre hai. Nós só imos vestidos en chándal, temos oposición a todo o que non sexa chándal. Se nos queremos dar unha homenaxe nun restaurante guapo, desentonamos porque a xente vai de traxe. Pero nós pagamos igual!

– “Ordoño” é o tema que máis escoitas leva no Spotify. Foi dos primeiros singles en ser revelado. Non tendes medo que incomode ás feministas?

Ch: –Se é polo de “na cara sempre levo un coño”... non vexo que sexa antifeminista. Tamén unha rapaza pode ter unha pirola na cara.

C: Mentres sexa consentido, con respeto, e todo o mundo disfrute da súa sexualidade...

–Que historia hai detrás da colaboración con Grande Amore?

Ch:–A verdade é que o Revenidas nos encargou un concerto de Boyanka Kostova e amigos e pensamos que viñera Grande Amore tocar. Como non tiñamos ningunha canción feita, preparamos esa. Foi 48 horas antes de tocala no palco.

C: –Foi un exercicio de letra intenso. Tanto eu como Nuno estabamos un pouco nerviosos porque era bastante posible que nos esqueceramos dunha parte da letra. Ao final, saíu todo ben e acabamos gravándoa.

–Entendo que leva un pouco de homenaxe ás batallas de galos.

C: –A verdade é que saíu así naturalmente. Parece que combatemos pero non foi preparado.

–Nuno fala nesa letra de que se ve “anticuado”. Nese tema e noutros plasmades o paso do tempo. De verdade empezades a sentir que outros novos vos pisan os calcañares?

Ch: –Nós xa non somos a nova xeración que está empezando. Xa levamos oito anos. En nada, cumprimos unha década tocando, pero seguimos sentíndonos uns rapaces e actualizados, pero somos conscientes de que non somos da ‘last generation’. Nós facemos temas con xente maior ca nós, como Dios ke te crew, que están moi actualizados. É máis unha actitude que un son. Máis vellos pero máis simpáticos.

–Noutras cancións falades de ser ‘o rei, o número un’. É necesario na arte e na música ter o ego alto?

Ch: –Non hai que confundir ego con autoestima. Ao final, o ego é pensar que ti es moito maior do que non es; e a autoestima é ser consciente da túas posibilidades e límites e actuar en base a isto. Eu creo que isto último é o que facemos. No tema do rap, sempre se fala de ‘soy buenísimo’, vale, pero somos respetuosos.

C: –O estilo do rap tamén é grandilocuente, pero hai que ser consecuente co que dis.

–Tamén quería que me contarades que hai detrás do tema “A feira das mentiras”.

C: Chicho tróuxome un sampleo que me gustou e a base fala dos días melancólicos de Santiago. A canción anda nesa onda, dun mítico día de novembro en Compostela no que andas un pouco raiado.

–A canción “Infelicce” creou bastante barullo en internet. Foi difícil dar o paso de gravala? Escacha a aparente boa anda da escena musical galega ao metervos cun grupo.

C: A nós, gústannos as cancións de escarnio e maldizer e queriamos arranxar un tema persoal. Fixemos unha canción, sen darlle máis importancia.

–Pero a relación cos Son da Rúa está finiquitada ou hai posibilidade de reconciliación?

C: Somos amigos pero as verdades hai que dicilas.

–Qué supón para vós a música?

Ch: Se hai que resumilo nunha palabra, todo. Estamos volcados no proxecto. É lecer, vida, traballo... É o que ocupa a gran maior parte do tempo. Encántanos.

–Preocúpavos o descenso do emprego do galego entre a xente máis nova e de mediana idade?

Ch: É preocupante que vaia a menos, a menos e a menos. Nós desde a nosa humilde postura facemos todo o posible para que non ocorrra; pero somos dous matados de Santiago contra a sociedade.

C: O poder que podemos ter nós é mínimo. Se non se toman decisións no estrutural para protexelo, pérdese.

–Como vedes a escena musical galega arestora?

C: Hai dez anos os grupos grandes eran menos e menos grandes. Agora temos a Carlangas, Baiuca, Tanxugueiras... que meten miles de persoas en salas e festivais. Hai dez anos non imaxinaría un grupo de xente entre 26 e 35 con ese impacto. Por outro lado, unha década atrás, había unha cultura underground máis desenvolvida. Había unha rede con sitios onde tocar e iso desapareceu. Antes en Santiago podías tocar de luns a domingo sen repetir garito. Agora, só podes facelo no Malatesta e na Capitol e pouco máis. Os mimbres para que a escena se manteña e se renove están peor que nunca. Á

xente como nós sen iso custaríanos tres veces máis. Hai que ter referentes, pero para telos hai que ter sitios onde tocar, locais de ensaio, apoiar a cultura de forma consciente.

