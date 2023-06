Nin tomaron sandwich de queixo gorgonzola nin fígado frito nin outras vísceras. Tampouco pasearon polas rúas de Dublín; pero celebraron coa mesma emotividade o Bloomsday, a xornada na que o personaxe Leopold Bloom do “Ulises” de Joyce fai o seu itinerario no libro. Falamos dos persoeiros e xente anónima que onte se reuniu no MARCO en Vigo para a lectura da obra mestra universal.

Vigo non foi a única cidade que o honrou. Lugo, Madrid, Zaragoza, Ourense, Pamplona ou La Línea de la Concepción tamén se sumaron á efemérede. Pero, por que un 16 de xuño? Porque é o día (do ano 1904) no que transcorre a aventura de Bloom pola capital irlandesa. De aí, que se chame Bloomsday. Pero tamén porque o 16 de xuño de 1904 Joyce paseaba por primeira vez con Nora Bernacle, quen remataría sendo a súa dona. Este recordatorio como festa celébrase dende 1954 cando un grupo de amigos e familiares do escritor decidiron percorrer a mesma ruta que Leopold, coas mesmas paradas e degustacións culinarias. No caso de Vigo onte –ao igual ca o ano pasado– celebrouse un sentido acto no MARCO que acabou cunha lectura da obra. Organizaba Galaxia que é a editorial que ten traducido o “Ulises” ao galego. De feito, capitanearon o acto o máximo responsable da compañía, Francisco Castro; e a tradutora María Alonso Seisdedos (completaron a tradución da obra no seu día Eva Almazán, Xavier Queipo e Antón Vialle). Tamén en Galicia, pero en Lugo se celebrou. A cidade é a única española –a través da Fundación Uxío Novoneyra– en formar parte do programa “Ulyses European Odyssey 2022-2024” na sección do preámbulo do Bloomsday. No Museo Vello Cárcere, houbo unha mesa redonda sobre a peripecia da tradución galega do “Ulises”; ademais de ter lugar un paseo literario con viño e comida incluídos. En Ourense, que celebrou o fito por primeira vez, a homenaxe foi o 3 de xuño cando se leu un fragmento da obra de Joyse na Praza de Abastos.