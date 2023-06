La tercera novela de Cormac McCarthy no acuña pero sí da contornos muy definidos al antisueño americano que surca toda su obra. Un hombre solo frente a la naturaleza y la sociedad es capaz de lo peor y aun así no hay por qué juzgarlo. McCarthy al menos no lo hace.

'Meridiano de sangre' (1985)

Religión, pecado, exterminio de indígenas, que no deja de ser el pecado original de Estados Unidos, y de nuevo un hombre, un "chaval" de hecho, expuesto a las implacables leyes de la vida tal y como la entiende McCarthy: un martirio. Un wéstern no apto para John Wayne.

'En la frontera' (1994)

La novela central de la 'trilogía de la frontera'. Ambientada a finales de la década de 1930 en el muy 'mccarthyano' territorio de la frontera entre Estados Unidos y México, donde no es fácil ser joven. Melancólico texto para los áridos estçandares de McCarthy.

'No es país para viejos' (2005)

Siglos de violencia fronteriza trasladados al presente. Para cortarse las venas si no fuera por el contrapunto humano y un poco viva la virgen del 'sheriff' Ed Tom Bell. Adaptada al cine por los hermanos Coen con cuatro Óscar como recompensa, incluido el de Mejor Película.

'La carretera' (2006)

El feroz universo de McCarthy salta a un escenario posapocalíptico que le encaja como un guante. Al fin y al cabo es lo de siempre, sobrevivir a cualquier precio pero manteniendo un mínimo de respeto por uno mismo, llevado al límite. Adaptada al cine por John Hillcoat, con Viggo Mortensen y Kodi Smit-McPhee como protagonistas.