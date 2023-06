Finalmente, ha ido bien. Y eso a pesar de lo que algunos auguraban por la cantidad de elementos que jugaban en contra, entre otros el de que su principal recinto esté situado a 40 kilómetros del centro de Madrid. La primera edición de Primavera Sound Madrid ha acabado registrando unas cifras que sus organizadores califican como "satisfactorias". 90.000 personas ha conseguido reunir el festival de origen barcelonés en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey para el que era su desembarco en la capital, a razón de 42.000 espectadores el viernes y 48.000 que se esperaban para este sábado en función de las entradas colocadas, según han comentado en la rueda de prensa de valoración del festival.

Flotaban en los corrillos del sector desde hace semanas los rumores que apuntaban a pinchazo y a muchas entradas regaladas para llegar a las expectativas fijadas, que eran las de alcanzar unos 50.000 espectadores diarios, la cantidad que se supone que permitían los accesos a pesar de que en el gigantesco recinto podrían llegar a entrar 85.000 personas. Pero los responsables de la cita madrileña, que no han querido facilitar las cifras de invitaciones, han negado que haya habido prácticas que se aparten de lo habitual en la edición barcelonesa.

Lo que sí han reconocido es la tendencia, cada vez mayor, a que sean las entradas de día las que se impongan a los abonos que cubren todo el festival. "Si antes lo normal era que el 90% fueran abonos y el 10% entradas de día, actualmente, tanto en Barcelona como en esta edición madrileña, los porcentajes están camino de invertirse", comentaba Joan Pons, su director de comunicación. El alza de los precios, tanto de las entradas como de vuelos y alojamientos, estarían detrás de ese cambio de tendencia.

El desafío de la movilidad ha sido el aspecto más comentado, por los problemas que se generaron en la jornada del viernes, debido a los atascos en los accesos que obligaron incluso a retrasar el arranque del concierto de Depeche Mode 45 minutos. Almudena Heredero, directora del festival, ha atribuido esos problemas al parking del recinto, del que aproximadamente la mitad quedó inhabilitado por las lluvias que se han estado produciendo en los últimos días. También se ha comentado que mucha gente se presentó con su coche sin haber reservado plaza, como había anunciado el festival que era obligatorio. "Nuestra apuesta siempre ha sido por el transporte colectivo, con las lanzaderas desde el Cívitas Metropolitano y el servicio pactado con los taxis", insistía Heredero.

El mal tiempo que obligó a cancelar la jornada del jueves ha sido el elemento que ha definido esta primera edición madrileña del festival. "Los que vivimos en Madrid sabemos que es algo bastante inaudito que haya tantas lluvias seguidas durante tantos días, tenemos incluso un meteorólogo que trabaja en nuestro equipo", comentaba Heredero. Han facilitado las cifras: entre el 23 y el 31 de mayo cayeron 50 litros por metro cuadrado, y en lo que llevamos de junio 30 litros por metro cuadrado. Un recinto como el de la Ciudad del Rock, con un suelo de tierra que se recubre con césped artificial, no es el idóneo para soportar tanta agua de manera continuada.

Todos estas dificultadas serán estudiadas y revisadas por la organización del festival de cara a la posibilidad de volver a celebrar el mismo evento aquí el año que viene, algo que no han llegado a confirmar en ningún momento. También se podría llegar a valorar un cambio de formato en Madrid. En lo que no hay dudas es en que Primavera Sound seguirá teniendo edición madrileña.

Respecto a los asistentes, desde la organización hablan de un 38% de público extranjero. En comparación con Barcelona, en Madrid se nota una presencia mucho más fuerte de público latinoamericano. La razón: que Madrid es destino directo y más cómodo, mientras que para llegar a Barcelona tienen que realizar escala. También han notado, en ambos festivales, una fuerte bajada de los porcentajes de público británico, que achacan al 'brexit' y a la subida generalizada de precios. Para ellos, ya no es un destino vacacional barato como lo era antes.

Desde el festival han valorado muy positivamente su parte musical, con la presencia de estrellas de relumbrón como Depeche Mode pero también con artistas que nunca habían actuado en Madrid, como el rapero Kendrik Lamar, "al que sería imposible ver en otro contexto que no fuera un festival como Primavera Sound". En total, y a pesar de la cancelación del jueves, han sido un total de 222 conciertos entre los celebrados en salas de la ciudad, en el recinto del Cívitas Metropolitano y en la Ciudad del Rock. No se ha dejado de exhibir una de las políticas de las que el festival ha hecho marca, la paridad. "Un 39% de artistas en esta edición son mujeres, un 50% hombres y el resto son grupos mixtos o artistas que no se identifican con un género concreto", ha subrayado Joan Pons.

La jornada de sábado de Primavera Sound Madrid continua hoy en Arganda con las actuaciones de artistas como Rosalía, la más esperada, Caroline Polacheck, Calvin Harris o St. Vincent. El domingo el festival echará su cierre con la celebración de su sesión de electrónica diurna Brunch in the Park en el estadio Cívitas Metropolitano.