O escritor Francisco Fernández del Riego, a quen se rende homenaxe mañá co galo do Día das Letras Galegas, brindou un apoio explícito ao proxecto “Ponte...nas ondas” nun encontro en 2002, como onte lembrou esta asociación cultural e pedagóxica que desenvolve actividades educativas e culturais en Galicia e no Norte de Portugal.

“Don Paco” fora convidado a participar nunha xornada de comunicación interescolar e asi coñecer de primeira man o labor que facía “Ponte... nas ondas”. O intelectual cualificou este proxecto educativo como “unha experiencia sen precedentes na historia das relacións culturais entre os pobos de aquén e alén Miño”. A catedrática de Lingua e Literatura Galega Dorinda Castro recorda que daquela, a oitava edición de “Ponte... nas ondas” –centrada na divulgación do patrimonio inmaterial galego e portugués– incluíu unha conversa “afable, amena e entrañable” con Fernández del Riego. “Como conclusión, agasallounos cun texto no que resumiu o esencial da experiencia e entusiasmouse cun proxecto no que viu un ilusionante traballo xermolo de futuro”. Del Riego deixou escrito que “Ponte... nas ondas” supón “un feito tan insólito como proveitoso” que “abre perspectivas fecundas”.