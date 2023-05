Glenn Hughes: “No he escuchado lo que hace Deep Purple desde hace casi 40 años”

¿Una imagen simbólica del delirio encarnado por las grandes bandas de rock de los años 70? Deep Purple en el mastodóntico festival California Jam, en 1974, ante 250.000 personas, con Ritchie Blackmore destrozando una (carísima) cámara de televisión a porrazos con su guitarra Fender Stratocaster, prendiendo fuego al escenario y huyendo del lugar en helicóptero. Literal.

“Ritchie se había enfadado porque no quería actuar tan temprano, todavía con luz de día, y eso le creó mucho estrés, pero no sabíamos nada de sus planes en el escenario. Fue un auténtico ‘shock’. Actualmente se puede ver en el video que fue un gran ‘show’, poderoso y dramático”, recuerda, todavía impresionado, una de las personas que pudo seguir el espectáculo más de cerca, con el peligro incluso de quedar chamuscado, el bajista-cantante Glenn Hughes. Él era entonces un veinteañero y ahora, con 71 cumplidos, se dispone a celebrar un aniversario rotundo, el 50º del primer álbum que grabó con Deep Purple, ‘Burn’, gira que pasa este miércoles por Razzmatazz. “Es la celebración de una época”, explica en conversación por Zoom desde su residencia en Los Ángeles, “y algo que poca gente puede hacer, porque muchos ya no están ahí; soy de los pocos que pueden celebrar el 50º aniversario de un álbum”.

Sin Paul Rodgers

Recordemos su peripecia: Hughes había ingresado en Deep Purple en 1973, cuando la formación que hizo famosa a la banda (el Mark II) se resquebrajó y David Coverdale y él suplieron a Ian Gillan y Roger Glover. Venía de un combo emergente, Trapeze, pero la llamada de los autores de ‘Smoke on the water’ era difícil de rechazar. Sobre todo, cuando le dijeron que la plaza de cantante solista iba a ser para Paul Rodgers, cuyo grupo, Free, se había disuelto. “Era emocionante la idea de cantar con él. Rodgers era un buen amigo mío”, explica. Pero Rodgers optó por crear su propia banda, Bad Company, y el micro fue a parar al desconocido Coverdale. ¿Motivo de frustración para Hughes? “Yo soy cantante solista y para mí lo primero es cantar, y componer, pero en aquel momento, unirme a Purple era lo correcto”. Y después de todo, Coverdale se acabaría convirtiendo en su “amigo del alma”.

Aquel Mark III de Deep Purple era casi como un grupo nuevo, asiente Hughes. “Habría sido un error coger a un cantante parecido a Gillan y a un bajista similar a Glover. Ellos querían algo distinto y fue buena idea apostar por un sonido diferente, con dos cantantes. Se creó un escenario interesante”, reflexiona. Otro factor novedoso fue la incorporación de sintetizadores por parte de Lord, “un gran teclista y un auténtico genio”.

Un toque 'funky'

Y luego, el factor ‘funky’: a Hughes se atribuye aquel giro rítmico tan poco deseado por Ritchie Blackmore, que “dejó la banda (para crear Rainbow) porque quería tocar un rock más clásico”. Mirando más hacia Jon Lord e Ian Paice, estima que “el cambio fue una progresión natural para ellos”. Respecto a Blackmore, dice no recordar episodios de choque al respecto. “Cuando hacíamos esos álbumes, ‘Burn’ y el siguiente, ‘Stormbringer’, él estaba ahí, tocando maravillosamente en temas ‘funky’ como ‘You can’t do it right (with the one you love)’, pero de repente quiso hacer algo distinto y dejó la banda”.

Su actual gira rinde honores al Mark III en general y a ‘Burn’ en particular, un álbum en cuya composición contribuyó, aunque solo hace unos pocos años se reconocieron por fin sus créditos de autoría en cinco canciones. “Yo era un cómplice silencioso como coautor, razones que ahora no puedo explicar”, señala, aludiendo a remotas cuestiones contractuales. De aquellos temas, los que más disfruta son “probablemente, ‘Sail away’ y ‘Might just take your life’, aunque ‘Burn’ es también una gran canción”.

Y mientras, Deep Purple sigue operando, con sus constantes girar por medio mundo y un trío clásico al frente, Gillan, Glover y Paice. Banda a la que Hughes observa con enorme distancia. “No he escuchado nada de lo que ha hecho Deep Purple desde ‘Perfect strangers’, hace casi 40 años, y no sé ni qué hacen ni como suenan en la actualidad”.