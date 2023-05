“Proxecto Nós”. Ese é o nome que recibe a iniciativa coa que a Goberno autonómico quere incorporar o galego ás novas linguaxes dixitais e que xa está a situar a nosa lingua á vangarda tecnolóxica.

O pioneiro plan avanza a bo ritmo e vén de presentar as súas tres primeiras ferramentas xa dispoñibles para acadar este ambicioso obxectivo e sumar, deste xeito, o galego “aos novos usos tecnolóxicos, ao mesmo nivel que as grandes linguas do mundo”.

Gratuitas para calquera persoa, empresa ou proxecto

Así o anunciou esta semana o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, no parlameneto autonómico, onde explicou a posta en marcha destas tres primeiras medidas do Proxecto Nós e concretou que estas utilidades estarán dispoñibles en aberto nun breve prazo de tempo para que calquera persoa, empresa ou proxecto as poida usar de xeito gratuíto.

Aplicacións punteiras coma un tradutor con tecnoloxía neuronal, que, de feito, xa foi usado para o spot das Letras Galegas da Xunta deste 2023 e que amosa a primeira locución da historia en galego xerada con redes neuronais.

A esta primeira tecnoloxía e no marco do Proxecto Nós, súmase tamén a primeira aplicación que entende o galego oral e o converte a texto; así como outra App que, a partir dun texto, é quen de ler en galego. As tres poderán ser usadas deste xeito moi cedo por todos Nós.

Román Rodríguez: “A incorporación do galego ás novas linguaxes dixitais é unha realidade cada vez máis presente e estas tres ferramentas permitirán avanzar para que forme parte nos novos usos tecnolóxicos, ao mesmo nivel que as grandes linguas do mundo”

Durante a sua intervención, o titular de Cultura da Xunta quixo facer especial fincapé no tradutor de galego con tecnoloxía neuronal que xa está rematado.

Unha proposta que, subliñou, “supera a calquera outro que existira ata o de agora”, ademais de explicar o funcionamento da primeira tecnoloxía que entende o galego oral e o converte a texto e unha aplicación que, a partir dun texto, é quen de ler en lingua galega.

Contou, ademais, que algunhas das primeiras aplicacións destas tecnoloxías do Proxecto Nós xa se poden ver no spot institucional da Xunta de Galicia das Letras galegas 2023, onde se amosa a primeira locución da historia en lingua galega creada con redes neuronais.

Uso na mocidade

“A incorporación do galego ás novas linguaxes dixitais é unha realidade cada vez máis presente e estas tres primeiras ferramentas permitirán seguir avanzando para que forme parte nos novos usos tecnolóxicos, ao mesmo nivel que as grandes linguas do mundo”, indicou Román Rodríguez.

O Proxecto Nós, impulsado pola Xunta de Galicia, foi incluído no PERTE Nova Economía da Lingua e, como engadiu Román Rodríguez, “supón o salto decidido do galego ao mundo dixital e permitirá, do mesmo xeito, potenciar o seu uso entre a mocidade”.