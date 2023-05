“Yo creo para empoderar a una parte de la sociedad y para hacer pensar a otra”

Rubén Riós imparte hoy en la Sede Afundación de Vigo (19.30 horas) una “conferencia intergeneracional” que servirá para presentar en la Ciudad Olívica el libro “Arrieiros somos” (Editorial Galaxia), que profundiza en las historias y personajes de la primera temporada de la serie documental del mismo nombre.

–¿Cómo surge este proyecto de “Arrieiros somos”?

–Nace cuando, estando yo en Madrid, empieza a haber campanadas de pandemia y, aunque no sabíamos a dónde nos iba a llevar todo eso, decidí venirme para estar con mis padres. Mi madre entonces tenía 73 años y mi padre, 78; y me fui dando cuenta de que empezaba a ser el padre de mis padres, que es una sensación rara. Me di cuenta de que me necesitaban, de que tenían miedo, de que había preguntas que me hacían para las que no tenía respuesta... Al tercer día, mi padre me dijo: “De morrer, morrer a gusto”. Decidió que no encendería más la televisión y me pidió que le encendiera el ordenador, a ver qué había ahí para ellos. Pero, al cuarto día ya no había ahí mucho contenido que les pudiera interesar a nuestros primeros influencers: ese abuelo, abuela, padre o madre que han influido en nosotros y, normalmente, para bien.

–Y nació la serie documental...

–Con este formato quería llegar a la adolescencia, a la juventud. Porque estamos en un momento en el que es muy difícil decirles que no vean ciertos contenidos, pero que se den cuenta, por favor, de que esos que ven ahí no pueden ser sus referentes.

–Un extracto del capítulo con Rosa de Pantón tuvo un éxito increíble.

–Tuvimos la suerte de lo vieran más de 16 millones de personas, donde Rosa me atiborraba a comer, y fue el segundo más visto de la Navidad de hace dos años en España. A raíz de eso mucha juventud empezó a ver nuestra webserie y, automáticamente, con vídeos virales y demás, pasa a superar el millón de visualizaciones. Ante el interés de la productora Galaxia nos reunimos con ellos y deciden que este contenido debe estar en un libro que ahora impacta, pero que adquirirá muchísimo más valor en 20 o 30 años, porque de esta generación ya no quedará nadie.

–¿Cómo define este proyecto?

–Nos adentramos, a través de la escritura y del audiovisual, en temáticas que interesan a nivel global como la soledad, abandono rural, cambio climático, violencia de género, discapacidad, todas esas temáticas que nos preocupan, a través de la sabiduría popular.

–Todo un reto trasladarlo al papel.

–Yo ya llevaba desde los 20 años escribiendo, pero nunca me había atrevido a compartirlo. Para este libro pienso en qué sentí yo cuando grabé esas imágenes. Cuando entrábamos en uno de esos 12 hogares de la primera temporada identificabas ya qué realidad había allí. Si esa persona era víctima de soledad, si había sido víctima de violencia... En el libro cuento esas sensaciones y qué sentimos mi equipo y yo cuando lo grabábamos.

–Se habrán encontrado historias de todo tipo.

–Tenemos desde una señora con 95 años en Arzúa que nos dice: “¿Vienes a escuchar lo que todo el mundo quiere escuchar o mi verdadera historia”. “Su verdadera historia, Cecilia”, le contesto. Y me dice: “Mi hijo es nieto de un cura, ¿qué te parece?”. De ahí a encontrarnos con un señor que con 85 años acabó su carrera, o a encontrarnos en Viana do Bolo con Nieves, una poetisa con 400 ovejas que tiene un museo de 700 piezas todas talladas a navaja y con sus manos...

Qué estamos haciendo mal como sociedad para que nuestros mayores piensen que no nos pueden aportar nada

–¿Qué es lo que más le ha marcado de este proyecto?

–En general, lo que más me marcó y lo que más me disgustó es lo infravalorada que está la gente de una generación que supera los sesenta y pico o setenta años porque de 38 hogares en los que he entrado, en más de un 90 por ciento me dicen: “¿A qué vienes si de nosotros no vas a aprender nada?”. Y yo me hago la pregunta de qué estamos haciendo mal como sociedad para que nuestros mayores, cuando vamos a escucharles o a hacerles protagonistas, la mayoría de ellos piensen que no nos pueden aportar nada. En la mayoría de los casos tienen como una losa ahí que yo creo que es fruto de que se sienten desplazados, en general, por la sociedad.

–¿Ha podido ver la reacción de los personajes cuando se han visto?

–Yo no creo para entretener, yo creo para empoderar a una parte de la sociedad y hacer pensar a otra. La sociedad hoy en día necesita pensar y a veces los contenidos que consumimos, y me incluyo, nos hacen a veces vagos de mente. Antes de que saliera en internet he ido a muchas casas, se lo enseñaba y veía su reacción: ahí los empoderas. La mayoría de ellos se habían visto en el vídeo de un bautizo o una comunión, con suerte, o simplemente en foto. Y ahí aparece lo que yo llamo el proceso de empoderamiento. Y, luego, otro que es cuando la sociedad lo ve y les empiezan a llamar.

–Eso debe ser increíble para ellos...

–La gente valora muchísimo la verdad en los contenidos y éste es un producto sin artificios. Es poner la cámara, escuchar, observar... Además, no hemos tenido ningún tipo de censura o autocensura. Se montaba lo que queríamos transmitir, evidentemente, sin entrar en la pornografía sentimental ni en el sensacionalismo, y ahí se ve la realidad de esos hogares, la temática que queríamos tocar, a través de la mirada de una persona anónima en un entorno anónimo.

–El libro va ya por su tercera edición...

–No me esperaba esta acogida. Yo hacía estoy porque yo soy un enamorado del ámbito rural. Soy Rodríguez Rodríguez y llevo como apellido Riós, mi aldea, y es como volver un poco a mis raíces, a esa gente que me crió, porque la gente que he entrevistado se llamaba de otra forma y eran de otro lugar de Galicia, pero yo me he criado entre gente así, que me inculcaron esos valores, pero no me imaginaba que el libro tuviera esa acogida. Y, en parte, es porque es un formato novedoso, porque es un libro audiovisual, en el que cada capítulo se puede ver en webserie.

–Además, de este proyecto, también está preparando, entre otras cosas, su primer largometraje como director en ficción. ¿Vive un buen momento el audiovisual gallego?

–Yo creo que nosotros ya estamos recogiendo. Lo que hicieron muchos técnicos, actores o actrices de teatro o de audiovisual, que iban cada fin de semana por cada rincón de la Galicia urbana o rural, ese despunte del audiovisual gallego hace unos 30 años o más ha creado un camino gracias al que para todos los que estamos ahora nos resulta un poco más fácil. Tenemos que agradecérselo a otras generaciones porque sí creamos, luchamos mucho y trabajamos, pero nos lo han dejado bastante labrado.