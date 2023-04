“Me siento como la primavera, en la que sale el sol y se levanta el ánimo”

Superado el “duelo” por la disolución de Novedades Carminha, el músico gallego Carlos Pereiro, Carlangas, lanza su primer trabajo en solitario –”Carlangas (Ernie Records, 2023)–, un álbum “de transición”, en el que está acompañado por grandes amigos (Grande Amore, Mundo Prestigio, Dellafuente, Ortiga, Bronquio, Adrián Costa o músicos de bandas como Vera Fauna, Bifannah o La Trinidad) y por uno de sus ídolos musicales: Manu Chao.

–Empieza una nueva etapa en su carrera.

–Estoy contentísimo por la acogida que está teniendo. Me está sorprendiendo mucho, creo que nunca he recibido tantos mensajes al sacar un disco y estoy muy contento porque, además, puedo llevar todo esto al directo, que para mí es el cincuenta por ciento de un proyecto. Estoy empezando una gira larga, de festivales, de todo el verano tocando por ahí, y estoy feliz. Pasé una época más triste cuando paró Novedades Carminha, fue una época de luto, pero salí de este luto y de ese duelo haciendo música con amigos y haciendo un disco, por lo que ahora mismo me siento como la primavera, en la que sale el sol y se te levanta el ánimo.

–Es casi como un renacer.

–Yo hacía música antes de Novedades Carminha y voy a seguir haciendo música después de Novedades Carminha. Es algo que tenía claro, lo que sabía era cuándo. Y tengo que darle las gracias a un montón de amigos y a la gente que me rodea, que sabían que tenía canciones ahí y me ayudaron a sacarlas adelante, me empujaron en ese momento de mayor oscuridad y fui recuperando el ánimo y la energía y creo que eso se puede ver en el disco, que es una foto fija, un disco de búsqueda, de transición entre Novedades Carminha y lo que viene. Yo quería que fuese así, casi como un collage de muchas cosas que me rondaban en la cabeza y que tenía ganas de probar y, visto en perspectiva, sí que empiezo de un modo más reflexivo y acabo en el fiestón, que es, a priori, mi estado natural.

–Parece muy contento con el resultado.

–Estoy súper orgulloso. Además, es un lujo haber podido contar con un montón de productores de mucho nivel, con colaboradores como Manu Chao o Grande Amore, que son artistas que me gustan mucho y que son referentes. Otro regalito de la vida fue encontrarme con Mundo Prestigio, una banda de Vigo que a mí me gustaba mucho. Ellos se dedican a hacer instrumentales de rap y les propuse que me acompañaran en un proyecto más pop y creo que está funcionando, parece que llevamos diez años tocando juntos. Estoy muy contento de como están saliendo los conciertos también porque para mí acercar las canciones a la gente es imprescindible. Es la magia que tiene la música en directo, el sitio donde se te quita la tontería, las ansiedades y solo disfrutas de bailar y del buen rollo. Es un motivo fuerte por el que hago música.

–¿Habrá echado de menos entonces ese contacto con el público?

–Por supuesto. Mientras hacía el disco pensaba todo el rato en cuando iba a llegar el primer concierto, en cuando nos íbamos a subir al escenario y cómo lo íbamos a hacer. Hay un gran esfuerzo en la preparación de este directo, tanto técnico como musical, para preparar algo con lo que pueda disfrutar mucho la gente y también nosotros. Me impliqué mucho en esta preparación y espero que luzca en todos los festivales que tenemos este verano.

–Volviendo a Manu Chao, ¿qué supone para usted esta colaboración con él en “Cae la noche”?

–Me parece un lujo tener a Manu Chao en mi primer disco porque para mí es un referente a la altura de cualquier artista internacional que me pueda haber gustado mucho y creo que representa una forma de hacer con la que me siento muy conectado: beber de muchísimos estilos, muchísimas estéticas y, sobre todo, generar una visión propia de lo que estás haciendo. Yo aprendí mucho escuchando a Mano Negra y luego a Manu Chao, son discos muy importantes para mí, y todo esto se lo contaba en una carta que le envié. Dos años después de hacérsela llegar a través de un amigo nos juntamos en Santiago y le presenté “Cae la noche”; le gustó mucho y se implicó mucho en la producción de la canción y fue muy generoso conmigo. A los cinco minutos ya no era Manu Chao, mi ídolo, sino mi colega con el que estaba haciendo música y eso es muy guay.

–La magia de la música.

–En directo la música es mágica porque une a la gente y mi música tiene una vocación absolutamente popular, está hecha para el disfrute, para el baile, pero también pasan estas cosas durante la creación. Te hace la vida mejor y este fue el caso de “Cae la noche”.

–Trabajar con gente de su confianza, con la que se siente a gusto, ¿también influye en el resultado final?

–Uno de los grandes trabajos de este disco para mí fue dotar de coherencia todo esto. Quería probar muchos lenguajes y trabajar con amigos que tienen perspectivas muy diferentes de la música y al final la unión personal y artística tiene cosas más fuertes que el estilo que practiques y para mí era muy necesario hacer este disco con gente con la que tuviera una conexión personal y artística muy fuerte porque es una búsqueda, un disco de apertura de lo que viene. Quiero darle continuidad a este proyecto y este disco me ayuda a encontrar los caminos; toda la gente que colabora en él me ha ayudado. No sólo los cantantes o los productores, hay mucha gente por detrás, que grabó unas palmas, una guitarra o unos coros, que para mí hacen también el caldo de lo que es este trabajo y por eso es tan bonito y tan especial.

–Explora en este disco con diferentes estilos y ritmos.

–Me gusta la música y no concibo hacer un estilo solo. Es más, yo sigo a muchos grupos que se atreven con otras cosas que, a priori, les son ajenas. Mi grupo favorito, los Clash, o Damon Albarn, con Blur, o el propio Manu Chao son artistas capaces de integrar en su música múltiples estilos y yo pretendo ser este tipo de artista.

–¿Algún estilo con el que no se ha atrevido todavía?

–No lo sé. Ahora mismo estoy intentando hacer canciones nuevas y estoy buscando. Creo que este es un trabajo constante pero hay cosas que no es que no me gusten, pero en las que no me veo. Me encanta el flamenco, pero no me atrevería a hacer flamenco. Me puede encantar el tecnho, pero de momento no he encontrado el punto para hacerlo. Se trata de estar abierto y un día te encuentras con cosas que te sorprenden, yo en este disco me he sorprendido mucho.

