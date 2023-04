El rector de la UIB, Jaume Carot, ha señalado esta mañana, en la presentación de un nuevo edificio en el campus, que "no hay constancia" de que los cuadros donadas por cuatro reconocidos artistas en el año 1988 "hayan entrado nunca en la UIB". Asimismo, Carot ha apuntado que se ha informado al Consell Universitario de este incidente y que se está ultimando la denuncia que próximamente se presentará ante la Policía, para intentar averiguar dónde se encuentran las obras que fueron cedidas por los artistas Barceló, Mariscal, Sicilia y Broto.

Carot ha reconocido que sí existe constancia documental de que estos artistas realizaron la donación de estas obras, con motivo de la defensa de sa Canova, pero es el único dato oficial que se tiene en este momento. Ha recordado que la donación se realizó hace ya 35 años y que ninguno de los actuales gestores de la UIB ocupaban en ese momento cargo alguno en la gestión universitaria.

Al insistirle sobre la cuestión, el rector ha dicho que se conoce el nombre de la persona que en esa época, hace ya más de tres décadas, era el responsable de la gestión del patrimonio artístico de la UIB. Sin embargo, no ha querido identificar su nombre, alegando que no existe la constancia segura de que tenga algún tipo de responsabilidad directa en la pérdida de estas obras.

La UIB tuvo conocimiento de esta situación a finales del pasado mes de febrero. El fondo que gestiona la obra del mallorquín Miquel Barceló se dirigió a la UIB para conocer el paradero del original de la obra cedida en el año 1985, con la intención de inventariarlo. Sin embargo, la institución académica no tenía documentada la obra del artista de Felanitx. Así, los representantes de Barceló se enteraron de que la pintura en cuestión iba a salir a subasta este mes de marzo en una casa de Madrid. El cuadro lo tenía una mujer, que aseguró que había comprado la obra en una galería de Palma y que le costó 10.000 euros. Al tener conocimiento de esta situación la obra no llegó a ser publicitada. La propietaria se ha mostrado dispuesta a devolver a la UIB la pintura que es de su propiedad, sin ninguna recompensa a cambio, según ha confirmado hoy el rector Jaume Carod.

Está previsto que el cuadro llega a Mallorca el próximo lunes. El rector ha confirmado que tiene conocimiento de que todas las pinturas cedidas por los artistas con motivo de la defensa de sa Canova fueron expuestas en diferentes salas de arte de Mallorca. Sin embargo, a partir de ahí ya se pierde su pista y en estos momentos no se sabe el paradero de cuatro de las seis obras donadas a la UIB.