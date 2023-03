El Mago Pop, alias de Antonio Díaz (Badia del Vallès, Barcelona, 1986) pondrá por fin rumbo a Broadway. Sus planes de actuar en Broadway donde han recalado los grandes espectáculos se harán realidad. ¿Magia? Años de trabajo y esfuerzo han hecho posible a Antonio Díaz desembarque a lo grande en EEUU. Y no solo en el corazón de Broadway.

Más allá de estrenar 'Nada es imposible' este agosto en el emblemático Ethel Barrymore Theatre con la versión inglesa del espectáculo que ha triunfado en el Teatre Victoria de Barcelona, Díaz ha adquirido un teatro en Branson, Missouri, de 2.800 butacas. "Tiene más del doble que el Victoria", ha admitido consciente del reto que supone actuar allí. Calcula poder estrenar su primer espectáculo en mayo del año próximo. "Necesitaba una base como centro de operaciones en EEUU", ha admitido este mago que ha demostrado tener buen ojo para los negocios y sueña con atrapar con su magia a millones de estadounidenses.

"Era imposible imaginar esto cuando éramos solo un técnico y yo hace 10 años y no tenía ni para pagarle"

Díaz, ya sorprendió hace cuatro años con la adquisición del Teatre Victòria en el Paral.lel y ahora, respaldado por los 2,8 millones de espectadores conseguidos, se lanza a su nueva aventura americana. Asegura no tener socios financeros que le respalden. Este llanero solitario de la magia, eso sí, confía en el enorme equipo que le apoya. Sin él sería imposible realizar sus espectáculos y seguir creciendo artísticamente. El título de su último espectáculo 'Nada es imposible' es su mantra. "No tengo ningún socio financiero. Nadie. En 2013, hace 10 años, no tenía ni para pagar al técnico del espectáculo. Íbamos a la Mostra d'Igualada para conseguir bolos", ha recordado. Hoy todo el mundo le conoce. Según los cálculos de su empresa 'Nada es imposible' ha llenado el equivalente a 200 veces el Palau Sant Jordi. "Era imposible imaginar esto cuando éramos solo un técnico y yo hace 10 años".

Desde que nació en un humilde hogar de Badia del Vallès (Barcelona), Díaz nunca ha dejado de soñar. Su plan de actuar en Nueva York estaba previsto para verano del 2020 pero el covid lo impidió. Ahora, más preparado y ambicioso que nunca, se plantará en EEUU a lo grande.

Las entradas para su espectáculo en Broadway ya están a la venta en internet.

Viajará a Broadway con una veintena de personas del equipo técnico. "No ha sido fácil porque en EEUU el sindicato de artistas obliga a contratar a gente del país. Aunque no vamos tantos como quería, conseguir ir allí con 20 personas está muy bien", celebra.

Enclave estratégico

Branson (Missouri) donde tendrá su teatro en EEUU, el Branson Magic Thater, es un enclave estratégico para la expansión americana que planea el ilusionista barcelonés. El lugar se ha convertido en un popular destino turístico. La ciudad dispone de 57 000 localidades de teatro, más que Broadway. "Es un gran centro de convenciones y congresos. Está a seis horas de 150 millones de personas y tiene muchos atractivos de ocio", señala Díaz.

Aunque está en buenas condiciones, el teatro necesitará reformas. "Está fantástico pero necesitamos customizarlo porque nos gustan los detalles. ¡Pero serán muchos detalles porque son muchos metros cuadrados!". Allí recalará este verano para adecuar su show a las medidas del escenario del Ethel Barrymore Theatre, un teatro histórico de Broadway donde han actuado grandes estrellas como Marlon Brando, Katherine Hepburn, Deborah Kerr y Sigourney Weaver. Pocos artistas europeos han trabajado en Broadway pero en ese teatro lo logró el icónico mimo Marcel Marceau. Y ahora llega el turno del Mago Pop, admirador de David Copperfield, famoso mago norteamericano que triunfó en Broadway y en todo el planeta.

"Hemos de seguir trabajando si queremos estar allí pero tenemos que disfrutarlo, algo que a mí me ha costado muchos años entender"

Disfrutar el camino

En está imparable trayectoria hacia el éxito, el ambicioso ilusionista confiesa haber aprendido no solo a superarse en cada show sino a disfrutar de la vida. "Lo que nos ha pasado es extraordinario. Estamos super agradecidos y super comprometidos. Hemos de seguir trabajando si queremos estar allí pero tenemos que disfrutarlo, algo que a mí me ha costado muchos años entender. Está muy bien darlo todo pero hay que brindar y saborear los buenos momentos como ir a Broadway, ¡que es muy fuerte!".

Y seguro que nos sorprenderá con más cosas. En la rueda de prensa ha hablado de giras por EEUU y programas de televisión. Pero no dejará de estar presente en Barcelona. De momento este agosto estará cinco semanas en Broadway y después recuperará el espectáculo en el Victòria hasta Navidades. Actuar con regularidad a ambos lados del Atlántico es su plan. Su alianza con la compañía aérea Level le permitirá hacer posible este sueño sin arruinarse.