"Chicas, vestíos que haremos una foto antes de empezar el show. ¡Es que si no las aviso estas se despelotan a la mínima! ¿No se pueden ver pechos ni nada, verdad?". Así, con esta pregunta, Juani de Lucía, la reina y jefa del Bagdad, empezó el reportaje de este diario en el local de show erótico más famoso de Barcelona. Allí, en esa sala subterránea situada junto al abandonado Teatre Arnau empezó la carrera de Nacho Vidal, actor porno cuya vida encarna el actor Martiño Rivas en la serie 'Nacho', recién estrenada en ATRESplayer PREMIUM.

Gran parte de la serie se grabó allí hace un año, tras mantener el local cerrado dos años por el covid y un mes antes de volver a abrir las puertas coincidiendo con el Mobile World Congress. "Abrimos el 26 de febrero cuando el rodaje aún no había terminado. Por la mañana rodaban la serie pero por la noche tenían que sacarlo todo para entrar nosotras. Aquí trabajan 40 personas", dice orgullosa. La muerte de su marido hace dos años la ha dejado sola al frente de la sala donde hicieron sus pinitos un montón de actores y actrices porno. "Yo nunca he actuado", aclara, sentada en el sillón de mando de su despacho desde donde controla todo lo que ocurre en los diferentes espacios de la sala: hay cámaras por todos lados.

En la serie Pepa Charro, la Terremoto de Alcorcón, encarna a la patrona del Bagdad. "No me gusta demasiado la caracterización por ahora, pero hay que ver más capítulos para opinar", admite la descubridora de Nacho Vidal.

"Vino aquí cuando no le conocía nadie. Tenía muy claro que le gustaba el sexo y que quería ser una figura mundial del porno. Era joven, apuesto y con una buena herramienta", dice en referencia a su verga XXXL, famosa por sus 25 centímetros, que aparece en el plano final del primer capítulo gracias a un cameo de la estrella porno. "A Nacho le iba la diversión y el sexo, pero ese constante desenfreno que retrata me ha sorprendido. Echo de menos su parte positiva", dice Juani, que confiesa haberse enterado de muchas cosas que desconocía de él a través de ese capítulo inicial.

"Nacho tenía un don", recuerda. Su novia de entonces, Sara Bernat -una prostituta con quien empezó como pareja en el porno show- fue quien le animó a ir al Bagdad. "Ella pensó: esto hay que rentabilizarlo. Como dice Shakira. ¡Quería hacer caja!", suelta entre risas Juani. Admite que la primera vez que vio a Nacho Vidal desnudo la impresionó. Más allá del tamaño de "su herramienta", conectó con él. "Nacho era un tío guapo, atrevido, descarado y exhibicionista, que es algo muy importante. Le gustaba que le miraran".

Apostó por él. Él y su novia empezaron a trabajar. Primero aprendieron unas coreografías más teatrales para ambientar las escenas de porno antes de pasar al sexo puro y duro. "Lo ensayamos todo menos las partes de sexo porque Nacho siempre estaba listo, erecto. No fallaba nunca. Por eso nos sorprendió tanto que se le encogiera en su debut".

Y no solo fue ese día: "A Nacho le costó hacer funcionar su herramienta en público". Tardó dos semanas, cuenta. En el escenario no funcionaba pero era traspasar la cortina que le separaba de la sala se le ponía dura como una piedra. "Él se enfadaba. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba". Tenía 22 y no entendía nada. Juani tuvo paciencia. "Yo confiaba en él y seguí pagándole igualmente. Sabía que el día que los nervios dejaran de jugarle malas pasadas e hiciera su primer show completo, se desbloquearía. Y así fue. Nacho es un animal sexual".

La Transición, época dorada

La mejor época del Bagdad, cuenta, fue al principio, en plena Transición. "La gente prefería venir aquí que ir a ver películas a Perpiñán. Cada noche la cola para entrar daba toda la vuelta". Ahora, tampoco les va mal. "Con los años que llevo aquí me sorprende ver cómo hemos avanzado. Aquí vienen muchas mujeres. A veces, en pareja. Y ves al hombre sentado mientras ella sube al escenario y practica sexo con un actor. ¡Cómo hemos cambiado!. En el Bagdad la gente se libera". Ofrecen varios pases y las entradas no son baratas: 90 euros. Y cada noche, cuenta, hay quien se lanza a practicar sexo en directo.

Juani es la guardiana de las esencias del Bagdad. Lleva abierto desde 1975, en el que había sido el local de la famosa vedette La Bella Dorita. Su normas son claras: todo lo que ocurre en el Bagdad se queda en el Bagdad, el sexo que se practica en la sala ha de ser consentido, no le interesan números que utilicen simbología religiosa y del sado, solo acepta la parafernalia para dar un toque diferente. "Cuido mucho el espectáculo, no tengo escenas fuertes que puedan herir la sensibilidad", apunta.

Desde que se ha anunciado la serie tiene más peticiones que nunca de gente que quiere una oportunidad para trabajar en el Bagdad. "Cada día llaman más. A diario he de rechazar a gente porque tengo una plantilla con muchísimos artistas. Tengo unos compromisos, nóminas y contratos que pagar", explica Juani. Si mañana se presenta otro con "un don" como Nacho Vidal lo tiene complicado.

Evidentemente, espera que la serie reporte más público a la sala, tanto para aquellos y aquellas que ya la conocen como para quien nunca ha puesto los pies en el Badgad. Publicidad, dice, necesita poca porque su sala es un clásico de la ciudad. "La gente viene a Barcelona por tres cosas: Sagrada Família, Barça y Bagdad".