En mitad de procesos de reestructuración y de recorte de gastos, las plataformas de 'streaming' parecen haber decidido apoyarse más que nunca en marcas populares, en franquicias ya conocidas o por desarrollar. Es su respuesta a la incertidumbre acerca de la recesión de la economía estadounidense; también, una forma de buscar la fidelización, aunque ni siquiera contar con marcas como Star Wars y Marvel evitó a Disney+ su primera pérdida de suscriptores (2,4 millones) en los últimos tres meses del 2022; algo que se tratará de corregir con secuelas cinematográficas de 'Toy Story', 'Frozen' y 'Zootrópolis'.

Durante un tiempo, se creyó que el 'streaming' iba a ser un paraíso de la pluralidad: un nuevo horizonte cuya amplitud permitiría escuchar voces inusuales y asistir al despegue de creadores que lo habían tenido difícil para consolidarse en las cadenas de cable, por no hablar de las generalistas. Sin embargo, noticias recientes empiezan a dibujar un paisaje más limitado.

Universos de 'Billions' y 'Dexter'

A finales de enero, Bob Bakish, director ejecutivo del conglomerado Paramount, anunciaba que la cadena de cable Showtime y la modalidad premium de la plataforma Paramount+ pasarían a llamarse Paramount+ With Showtime, en una fusión que supondrá seguramente despidos y que ya se ha cobrado víctimas en cuanto a contenidos. Showtime ha empezado a sacar de su plataforma series interesantes, pero no masivas, como 'Kidding' o 'Llegar a ser un Dios en Florida'. Y ha preferido no estrenar la adaptación de 'Tres mujeres', el celebrado libro de Lisa Taddeo sobre la sexualidad femenina, con Shailene Woodley como protagonista; finalmente será la cadena rival Starz la que la dé a conocer.

Tras convertir el neo-wéstern 'Yellowstone' en franquicia de éxito, Chris McCarthy, el ejecutivo de Paramount que supervisa Showtime desde el año pasado, lidera ahora un plan para convertir otras marcas conocidas en franquicias longevas. Ya se han anunciado hasta cuatro 'spin-offs' del drama financiero 'Billions': tendremos, no es broma, 'Millions' (sobre treinteañeros aspirantes a magnate en Manhattan) y 'Trillions' (historias ficcionadas de la gente más rica del mundo), además de variaciones con sede en Miami y Londres; esta última suena redundante en un mundo donde existe 'Industry'.

Por otro lado, el éxito más o menos sorpresa de 'Dexter: New Blood', la serie (en principio) limitada que dio continuación tardía y un (en principio) final más satisfactorio a las peripecias del forense asesino, ha propiciado dos nuevos proyectos, una precuela sobre el personaje llamada (claro) 'Dexter: Origins' y una segunda 'Dexter: New Blood' más centrada en su hijo Harrison. Todo ello guiado por Clyde Phillips, el 'showrunner' de la serie original entre sus primera y cuarta temporadas, las mejor recibidas.

Movistar Plus+ es actualmente la plataforma española en la que pueden verse los títulos de Showtime, pero eso cambiará en parte con la próxima llegada de SkyShowtime, servicio de 'streaming' que engloba material de, así es, Sky Studios y Showtime, además de Paramount+, Peacock, Universal o DreamWorks. Según informan fuentes de Movistar, "los clientes podrán seguir disfrutando de las series de Showtime actualmente disponibles en la plataforma, así como de las nuevas temporadas que lleguen de las mismas [por ejemplo, la segunda de 'Yellowjackets', desde el 24 de marzo]". Pero es de prever que las futuras nuevas series de Showtime llegarán a través de SkyShowtime.

Todo 'spin-offs' en todas partes

Es rara la plataforma que no esté buscando marcas por extender y rizar en el tiempo. Además del universo alrededor de 'Yellowstone' (o mejor dicho, su creador, Taylor Sheridan, que nunca duerme y también les ha entregado 'Mayor of Kingstown' y 'Tulsa King'), Paramount+ cuenta con todo 'Star Trek' tras haber llegado a un acuerdo con Amazon Prime Video para tener 'Picard' y 'Lower Decks' en coexclusividad.

Tras los buenos resultados de audiencia de 'El Señor de los Anillos', Amazon apostará por universos de 'Tomb Raider' y 'La lista final', el primero de ellos con una serie que escribirá la mismísima Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag'), según fuentes de 'The Hollywood Reporter'. Además, será en Prime Video donde podrá verse a nivel internacional (salvando Estados Unidos, Oriente Medio e Israel) la primera serie de la saga 'John Wick': 'The Continental', sobre el famoso hotel para asesinos donde no se puede matar a nadie.

Por otro lado, en Netflix (que acaba de cambiar su política de cuentas compartidas) no piensan dejar que el fenómeno 'Stranger Things' acabe en 2024 con la quinta temporada: en diciembre se reveló un primer 'spin-off' en clave 'anime'. Este mismo año llegarán ramificaciones de 'La casa de papel' ('Berlín', prevista para diciembre) y 'Los Bridgerton' ('La reina Carlota', sin fecha de estreno). Además, Netflix filma en Reino Unido una (peligrosa, según han contado los tabloides británicos) versión 'reality' de 'El juego del calamar'.

No se vayan todavía, aún hay más variaciones sobre temas conocidos: AMC+ será el lugar para ver futuras series de 'The Walking Dead' como 'Dead City' (o sea, Maggie y Negan en Nueva York), 'Daryl Dixon' (el susodicho en Francia) y una por titular sobre Rick y Michonne. El mismo servicio de 'streaming' aloja el Universo Inmortal de Anne Rice, basado en dos series de novelas, 'Entrevista con el vampiro' y 'Las brujas de Mayfair', que acabaron interconectadas.

Los creadores y críticos culturales más optimistas piensan en este laberinto de franquicias como esa cobertura que, en realidad, hará posible invertir en riesgos. Los más realistas se apenan viendo cómo guionistas con mundo propio se han de conformar con usar las franquicias como caballos de Troya para sus mejores ideas. Tiempos inciertos para la imaginación.