Sila Lúa (Vigo, 1997) es una de las voces de los nuevos sonidos de la música española y gallega que se ha dado a conocer principalmente con el campanazo de varios de sus temas –“Nada”, “Quiero llorar”– en la serie “Élite”. Esa posibilidad de llegar a un público más amplio le brindó la oportunidad de girar por toda España el pasado verano y de grabar con el sello Altafonte su primer álbum, “Rompe”. El trabajo es altamente conceptual y en él no solo hay una declaración de intenciones ante la música y la vida sino que muestra el ancla que la comunica a su tierra, en especial a O Morrazo de donde procede parte de su familia. Sonidos electrónicos –su voz suena a sintetizador en el tema que cierra el disco–, letras que tienen como el eje el mar y sobre todo, mucha alma en un disco que se podrá oír en directo hoy sábado en Ourense, en el Café & Pop Torgal con Son Estrella Galicia.

–Este es un disco muy esperado en el que has estado trabajando mucho tiempo. ¿Qué sentimientos tienes hacia “Rompe”?

–Estoy supercontenta con el resultado. Le hemos puesto mucho cariño al álbum. Estuvimos trabajando años y medio en él. He tenido libertad absoluta para hacer lo que quisiese. Lo que quería era sentar las bases de mi sonido. Es un inicio, mi primer ladrillo pero muy importante. Ahora tengo que buscar otro sitio donde fuchicar.

–Comienza con “La hija del capitán”. Me asombró la canción.

–La hija del capitán real era mi abuela. Su padre era de Cangas do Morrazo (Pontevedra) y se murió en un naufragio. El disco está planteado como mi primer viaje, en solitario, como un barco rompiendo las olas en el que yo me he embarcado. Utilicé la historia de mi abuela como introducción. Es la única canción en tercera persona y habla de esta niña de manera poética en la que ella se lanza al mar. El resto de las canciones están en primera persona, es como si esa niña hubiera crecido.

–En cuanto a las bases rítmicas, ¿tenías claro que quería despojarse de la electrónica en la obertura? A veces recuerda a la música popular andaluza.

–El tempo es muy raro por eso se siente tradicional porque no es un 4x4 siempre. Va cambiando, una vez es 2x4, después 3x4, 4x4. Son melodías inventadas que tenía en mi cabeza. Se lo canté a mi productor y pusimos los acordes como los iba cantando yo sin seguir ninguna ley. Me pareció interesante empezar con un piano real de cola para después pasar a la guitarra para simbolizar el crecimiento.

–De inmediato nos encontramos con “Rompe” que es como una declaración de intenciones y da título al disco. Ahí la electrónica está presente pero tienen importancia los ritmos percutivos.

–Sí, grabamos percusiones en Brasil. Tuve la suerte de poder ir allí para grabar este álbum durante unos días. Yo quería que el disco se llamase “Rompe” por rompeolas. Es la que representa la energía del álbum.

–¿Romper es lo que busca con su periplo musical: buscar nuevas atmósferas?

–Rompe es por lo del rompeolas pero también es un imperativo y se puede interpretar de muchas maneras, pero más que agresivo es fuerte. Quería que tuviese esa fuerza.

–Me pareció curioso el incluir una versión de “Eres para mí”, de Julieta Venegas.

–Es un tema con el que yo y mi generación crecimos. Quise convertirla en la historia de un marinero que sucumbe a una sirena. Cambié un poco la letra original y añadí una estrofa mía. En la producción, si te fijas hacia el final hay varias voces masculinas que dicen ¡hombre al agua!. Es el marinero que se tira al mar ante los cantos de esta sirena.

–También nos encontramos con “Tanta vida”, hit de la serie “La edad de la ira”. ¿Cuál es la historia detrás de esta canción?

–Fue una experiencia superbonita porque mientras ellos rodaban, me enseñaron los guiones, de qué iba cada personaje y me contaron la energía que querían para la canción. La serie es una historia de buscar la libertad, a uno mismo. Me vino a la cabeza “Tanta vida, tanta vida” como si me lo dijese a mí misma de pequeña. También utilizo metáforas marinas por eso lo incluí en “Rompe”. Fue increíble escribir el tema para la serie. El tema de las bandas sonoras es algo que me encantaría desarrollar. Me gustaría hacer una banda sonora para una película entera. Sería mi sueño. En el caso de “Élite” cogieron canciones que ya tenía hechas; pero con “Tanta vida” formé parte de un equipo grande.

–Tal y como habías adelantado meses atrás, hay una canción en gallego: “Xoias novas”.

–Para mí, era importante que en un álbum relacionado con el mar conectar con mis raíces y que hubiera una canción en gallego. “Xoias novas” nace de la idea de estar en el mar mirando las estrellas. Esta canción nació en Brasil y me ayudó a terminar la letra Guadi Galego. Fue increíble. Yo estaba bloqueada con cómo terminarla y le pedí a Guadi ayuda y a las pocas horas me envió varias cosas para ponerlas en orden. Es una canción a la que le tengo mucho cariño y que me encanta tocar en directo. Yo el año pasado toqué mucho su canción “Creo”, del disco “Costuras”. Es una letra tan bonita e hice mi versión.