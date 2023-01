Los fans de Rosalía no han querido esperar. Antes del lanzamiento de su canción, la artista catalana publicó en sus redes sociales un pequeño fragmento de su nueva canción, Lie Like You Love Me (LLYLM). Poco después, se lanzó otro pequeño adelanto y empezó la campaña para anunciar la publicación de la canción al completo. Pero lo más curioso de todo es que antes de que saliera a la luz, el tema de Rosalía se había filtrado en redes sociales y varias cuentas de Twitter compartieron el tema que dura algo más de tres minutos. En principio, el lanzamiento oficial estaba previsto para las 00.00 de este viernes, 27 de enero. Los seguidores en redes sociales ya han elogiado la canción, con frases como "pero qué buena es LLYLM" o "resulta que una vez más lo ha vuelto a hacer. Es increíble cómo consigue fusionar géneros".

La estrategia de los fans fue muy clara. La canción empezó a sonar en la plataforma de música Spotify de Nueva Zelanda. Esta aplicación ofrece a las discográficas la posibilidad de lanzar lo último de sus artistas de dos formas: escoger una hora de un país concreto y adaptarlo a las distintas zonas horarias; o elegir una sola hora para todos los países. La compañía de Rosalía escogió lo segundo: LLYLM se pudo escuchar en la medianoche de cada país. Pero lo más curioso, es que multitud de fans consiguieron a través de programas informáticos cambiar la localización geográfica de la aplicación musical y descargarse así el última tema de Rosalía. De esta manera, no tardó en invadir las redes sociales y hacerse viral. Así es la nueva canción de Rosalía View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) El último tema de Rosalía, LLYLM, se trata de una canción estilo flamenco pop con toques electrónicos que mezcla el castellano y el inglés. A pesar de la expectación de muchos fans, el lanzamiento programado del tema de Rosalía ha quedado un tanto empañado por la filtración previa de la canción.