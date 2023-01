Decenas de obras de arte contemporáneas nuevas a lo largo de 261 kilómetros. Esta es la iniciativa que está impulsando Portugal y que entrará también de lleno en Galicia.

El proyecto está ligado al Camino de Santiago y busca poner todavía más en valor las rutas de peregrinación desde el país vecino. El proyecto es de la Lionesa - Associação de Arte, Cultura e Turismo. Cuenta con el apoyo de los municipios por los que pasa la ruta lusa (Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença) y todo apunta a que no se frenará en el Miño, sino que tendrá continuidad hasta la catedral.

Según avanzaron esta semana los promotores de la iniciativa, el Caminho da Arte tendrá 261 kilómetros entre la Catedral de Oporto y la de Compostela. El proyecto contempla que 30 nuevas obras de arte se coloquen en Portugal y otras tantas lo hagan en el lado gallego.

¿Qué tipo de obras se colocarán?

La temática de las obras de arte será la peregrinación y estarán expuestas al aire libre. Entre ellas habrá pinturas, esculturas o grabados de artistas nacionales e internacionales. La idea es que este año ya haya al menos alguna nueva obra. El Camino del Arte se prevé que esté culminado en 2027.

El proyecto será financiado a través de mecenazgos y también con fondos europeos.

Patrimonio de la Unesco

"Queremos que este Caminho da Arte seja um contributo para chegar a outro objetivo. Os franceses já chegaram, nós estamos um bocadinho mais atrás, mas também chegaremos lá, que é certificá-lo como Património da Unesco", destacó Luís Pedro Martins, presidente de la entidad Turismo Porto e Norte de Portugal.