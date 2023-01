El disco maldito de John Lennon sigue incomodando al mundo 50 años después

El día 4 de enero de 2022, los fans de John Lennon se despertaron con la noticia de que en algún momento del año vería la luz una edición especial conmemorativa del 50 aniversario del álbum ‘Some Time in New York City’, tal vez el disco más controvertido de los que grabó el exbeatle tras la disolución del grupo. El anuncio llegó a través una web creada ex profeso con el aval oficial de los herederos de Lennon: “Sometime in New York City. The Ultimate Mixes (2022)”. Eso era todo lo que decía la web. Suficiente para que en los foros lennonianos y beatlemanos se disparara la expectación.

Tampoco era una gran sorpresa. Publicado el 12 de junio de 1972, ‘Some Time in New York City’ es el tercer álbum de la carrera en solitario de John Lennon. Los dos anteriores, ‘Plastic Ono Band’ (1970) e ‘Imagine’ (1971), ya habían sido reeditados en ediciones especiales, con remezclas, temas inéditos y fragmentos de entrevistas, cuando cumplieron 50 años, de manera que tenía toda la lógica del mundo que el proyecto ‘Ultimate Mixes’ continuara con los siguientes discos. Pero el 12 de junio de 2022 pasó sin que hubiera nuevas noticias sobre el anunciado lanzamiento. No solo eso. Poco después, la web que anunciaba la inminente llegada de ‘Some Time in New York City. The Ultimate Mixes’ desapareció misteriosamente de un día para otro. Entrado el mes de enero de 2023, sigue sin haber ni rastro del álbum.

Universal Music Group, la compañía discográfica que se encarga de comercializar las grabaciones de John Lennon a través del subsello Calderstone Productions, no ha dado a fecha de hoy ninguna explicación sobre la cancelación de un proyecto que, por otra parte, tampoco había sido anunciado de forma oficial. Existen, sin embargo, pocas dudas de que la reedición con extras de ‘Some Time in New York City’ estaba lista para ser publicada y se archivó en algún momento y por alguna razón. El propio Sean Lennon, único hijo de John y Yoko Ono y principal custodio del legado artístico de su padre, lo ha confirmado de manera indirecta al dar su aprobación a diversos mensajes aparecidos en las redes sociales que así lo aseguraban. Pero, ¿por qué se frenó la salida del álbum?

Corrección política

A falta de versión oficial, circulan diferentes teorías. Algunas apuntan a un problema de derechos de las piezas que Lennon y Ono grabaron con Frank Zappa y The Mothers of Invention y que fueron originalmente incluidas en el doble elepé. Otras subrayan que las dudosas expectativas comerciales del lanzamiento (‘Some Time in New York City’ es el disco de canciones menos vendido de su autor) aconsejaron dejarlo correr. Pero la explicación más consistente (que es también la más sorprendente) sugiere que todo el problema tiene su origen en un asunto de corrección política.

Así lo han desvelado los responsables de ‘Nothing is real’, probablemente el más popular (también el más recomendable) de los muchos podcasts que se dedican a informar sobre los Beatles. Según su versión, Universal se había resistido a dar tratamiento de lujo a un álbum cuya canción inaugural, el himno feminista ‘Woman is the nigger of the world’, incluye en su título la muy ofensiva palabra ‘nigger’, mientras que los herederos de Lennon se oponían radicalmente a cualquier posible forma de censura. El desacuerdo entre ambas partes habría llevado finalmente a una paralización del proyecto.

Una polémica antigua

Sería, pues, la continuación de una polémica que ya surgió hace 50 años, cuando Lennon decidió que el primer y único ‘single’ extraído del álbum iba a ser, justamente, ‘Woman is the nigger of the world’. El músico justificó entonces la presencia de la ‘palabra con n’ –un término cargado de connotaciones racistas si quien lo emplea es un blanco- alegando que la canción trata de equiparar la opresión que sufren cotidianamente las mujeres con la que padecían los negros en el sur de Estados Unidos en los tiempos de la esclavitud.

Sus explicaciones no evitaron que numerosas emisoras de radio estadounidenses se negaran a pinchar el ‘single’, pero aun así el disco se publicó sin alterar para nada el título o la letra de la canción. De hecho, resultó mucho más problemática la inclusión en la portada del álbum (que imita la estética de un periódico) de una imagen en la que aparecen Richard Nixon y Mao Zedong bailando desnudos. Muchos ejemplares de ‘Some Time in New York City’ se vendieron con un adhesivo que anunciaba que se trataba de un álbum doble; en todos los casos, la pegatina estaba estratégicamente colocada para tapar la imagen de los dos mandatarios.

El patito feo

Medio siglo después de su publicación, ‘Some Time in New York City’ sigue siendo el patito feo de la discografía de Lennon. Acreditado a “John & Yoko / Plastic Ono Band”, el doble álbum contiene 10 canciones grabadas en estudio (tres de las cuales son composiciones de Yoko Ono) y otras seis captadas en directo. Con sus desafiantes alegatos en torno a cuestiones como el sexismo, el racismo, el colonialismo, la represión de la disidencia y la política carcelaria, es el disco más abiertamente político de su autor, que adoptó aquí un lenguaje y un sonido mucho más crudo que los que había empleado en anteriores manifiestos ideológicos como ‘Imagine’ o ‘Happy Xmas (War is over)’.

El tono panfletario del álbum y la autoindulgencia de las grabaciones en vivo disgustaron a los críticos, que dedicaron a ‘Some Time in New York City’ reseñas bastante inmisericordes (la revista ‘Rolling Stone’ lo tachó de “suicidio artístico incipiente”). El público no respondió mucho mejor y las ventas fueron muy decepcionantes (en Estados Unidos, no pasó del puesto 48 en las listas). Consternado por el fracaso, Lennon tardó un año en volver a entrar en un estudio.

En el verano de 1973, el exbeatle empezó a grabar su cuarto elepé en solitario, ‘Mind games’, que se publicó el 29 de octubre de ese año. Se avecina, pues, el 50 aniversario. Veremos entonces si el proyecto ‘Ultimate Mixes’ ha quedado definitivamente aparcado o si lo ocurrido con ‘Some Time in New York City’ es solo una excepción que vendría a consolidar su reputación de disco maldito.