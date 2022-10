Luz Gabás ganadora y Cristina Campos finalista. Planeta plácido donde los haya este del 2022. Quizá para compensar las suspicacias provocadas el pasado año por el espectacular desvelamiento de quién era en realidad Carmen Mola (tres hombres: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero). La septuagésimo primera edición del premio se ha dirigido esta vez a dos escritoras de la casa con probada solvencia comercial. Así que nada de establecer competencia alguna con Random House y traerse a alguno de sus autores más deseados como sucedió en el pasado con Javier Cercas y Manuel Vilas.

En este caso, las ganadoras son dos mujeres, sin el menor secreto detrás. La decisión está en clara sintonía con las palabras de Luis Eslava Galán, portavoz del jurado, que el pasado viernes apuntaban a que la clave este año era el empoderamiento de la mujer, por aquello de que los autores y las autoras suelen recoger en sus historias el aire de los tiempos y estos soplan claramente en femenino. Y aunque el empoderamiento anunciado se refería más bien al ‘leit-motiv’ de las temáticas de las novelas presentadas a concurso, se podría decir que se ha cumplido también respecto a la autoría.

Narración histórica

La novela, que se lleva a casa un millón de euros, está firmada por la oscense Luz Gabás. Es una narración histórica titulada ‘Lejos de Luisiana’, con un escenario exótico y aventurero como marco a una trama romántica, como a ella le gustan desde que se dio a conocer con la popular ‘Palmeras en la nieve’, aquella historia tórrida que ayudó a poner a Guinea española en el mapa de nuestra enclenque literatura colonial y más tarde se convirtió en película con los bellos Mario Casas y Adriana Ugarte como protagonistas. En aquella novela, la autora de Monzón utilizó con mucha imaginación la historia de su padre que con tan solo 24 años emigró a Fernando Poo en los años 50 para trabajar en una plantación de cacao.

Vocación colonial

La novela ganadora sigue la vocación colonial que tanto le interesa a la autora, desde una perspectiva realmente original. No es un periodo excesivamente conocido de nuestra historia. Transcurre en el siglo XVIII en la todavía colonia francesa de Luisiana, a punto de pasar a dominio español en 1763 y ha sido concebida como una narración coral, una epopeya colonizadora que se construye sobre un entramado de luchas e intereses entre el Reino Unido, Francia y una ya decadente metrópoli española. A estos agentes históricos que hay que añadir la presencia de las poblaciones indias autóctonas que sitúan como aliadas de uno u otro bando. Naturalmente, no puede faltar una historia de amor. En este caso, la que se establece entre el hijo de un jefe de una de las tribus y una ciudadana francesa."Es una historia de amor en tiempos convulsos con un tema que me apasionada que es las tensión entre la pasión y la razón", ha explicado la ganadora visiblemente emocionada al recoger el premio de manos de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Es una novela sobre el esfuerzo y la fortaleza. Escribi esta novela durante la pandemia y durante tres años difíciles de mi vidsa personal".

La novela que ha dado el Planeta a Gabás, será la cuarta de su trayectoria, después de ‘Palmeras en la nieve’, ‘Como en el hielo’ y ‘El latido de la tierra’. Licenciada en filología inglesa, la autora vivió un tiempo en California y durante muchos años ha compaginado la docencia con la publicación de artículos, traducciones e investigación literaria.

En el 2007, Gabás tomó la decisión de irse a vivir a un pueblecito de alta montaña en el Valle de Benasque, la tierra de su marido y de su familia paterna. Allí escribe, cuida del huerto y de sus animales y pero sobre todo cultiva una enorme tranquilidad que le ayuda a encerrarse en sus ficciones. Antes de entregarse totalmente a esa paz de espíritu se dedicó por un tiempo a la política, llegando a ser alcaldesa de Benasque por el Partido Popular entre el 2011 y el 2015. En el 2012 publicó su primera novela, que había escrito años atrás, y el éxito ratificó su decisión de dedicarse íntegramente a la escritura cumplido su mandato municipal. Desde entonces no se ha movido de esa vocación y se ha convertido en una gran defensora del movimiento neorrural, convicción que se ha filtrado en novelas como ‘El latido de la tierra’.

‘Historias de mujeres casadas’ es el título de la novela finalista firmada por Cristina Campos. La barcelonesa, pareja del realizador Jaume Balagueró, tiene una amplia experiencia como directora de casting de series de televisión y largometrajes de cine. En 2016, despacio y sin demasiado ruido publicitario, su primera novela, ‘Pan de limón con semillas de amapola’, tuvo una excelente recepción en las librerías . Y al igual que ‘Palmeras en la nieve’, también tuvo adaptación cinematográfica, no ya por parte de su pareja, sino del realizador Benito Zambrano.

La novela finalista, que obtiene 200.000 euros, es una historia contemporánea sobre un grupo de tres amigas que empiezan a sentir el peso de la rutina matrimonial y comparten entre sí sus inquietudes y preocupaciones. Ha sido definida como una especie de tratado sociológico de la dificultad de las relaciones de pareja en esta sociedad cambiante. "Es una historia de la infelicidad femenina y de su capacidad de separar el sexo del amor", ha explicado Campos.

El jurado del premio ha estado integrado por los veteranos escritores José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y la directora editorial de Planeta, Belén Lopez, como secretaria.