Entre la serie La que se avecina, el teatro y el rodaje de películas, Nacho Guerreros tiene tiempo también para participar en cortometrajes, "un género en sí mismo", asegura. El último ha sido 'Mesa para 3', dirigido por Álvaro García Company y Meka Rivera, que ha recorrido más de 50 festivales y ha conseguido una decena de premios. Entre ellos, el premio Gastro Cinema de Alicante. Este trabajo, que trata con ironía el tema de la escasez de alimentos, ya se puede ver online.

Mesa para 3 cuenta un drama pero en tono de comedia. A veces parece incompatible.

Creo que desde la comedia se pueden contar muchas cosas. Este corto es una tragicomedia porque el tema es muy trágico, pero el contexto es cómico. Vemos el reto alimenticio que tenemos por delante para salvarnos la vida, porque eso ya está aquí, retrata muy bien la capacidad del ser humano para ser egoísta, el sálvese quien pueda, el individualismo, la traición... abarca demasiadas cosas muy bien detalladas en tan solo 12 minutos. Y eso busca el corto, hacer reflexionar al público.

El tema desde luego es actual y la verdad es que también es triste.

Mira que curioso que nosotros rodamos el corto en diciembre de 2021 y no sabíamos que nos esperaba la guerra de Ucrania y hemos visto que esta guerra nos ha plantado en un lugar de realidad pura y dura. El desabastecimiento de los supermercados, la inflación, el granero de Europa, la subida del gas... Quizá hemos sido visionarios. Me pareció un guion redondo y pensé que lo que decía no lo iba a ver, pero ha llegado antes de lo previsto y creo que la inmensa mayoría de la población no es consciente de lo que va a llegar a partir de ahora. Y hablo de países de Occidente, a los que no nos falta de nada.

¿Qué son los cortos para los actores?

Yo he tenido un resurgir en mi carrera a partir de 2018 cuando Ángel Gómez me llamó para hacer Cariño y desde entonces he protagonizado 20. A mí me ha supuesto una visibilidad con directores y guionistas jóvenes. Yo quería avanzar y protagonizar cortos para llegar al largo. Para mí supone mucho porque trabajar con esos directores es una delicia y he leído guiones que son verdaderas joyas. Yo quiero seguir en el mundo del corto.

"Desde la comedia se pueden contar cosas verdaderamente dramáticas y creo que es un reflejo de la sociedad tan absurda en la que vivimos"

Mesa para 3 está ahora en youtube a disposición de todo el mundo, pero llegar a la gran pantalla es complicado en España pese a que hay muy buenos trabajos en este formato.

Sí. No sé de quién dependerá, si del Ministerio de Cultura o de los exhibidores, que existiese algún proyecto para que se vean cortos antes de un largo en el cine. Seria muy bonito. Es un género en sí mismo y se podría explotar mucho más. Ahora tenemos muchas plataformas audiovisuales donde el corto puede ofrecer un contenido muy interesante.

De momento, ha entrado en la selección de cortos de la que saldrán los nominados a los Goya.

Sí, hemos entrado. Primero hay una selección de 15 cortos y luego de ahí se eligen cinco como nominados. Es un recorrido que no es fácil porque se ruedan 800 cortos en España y solo pueden quedar 5. En la mayoría de festivales hay una selección de los cortos y muchos son clasificadores para los Goya. Ha pasado ese filtro y ha sido seleccionado. A mí me encantaría estar entre los finalistas. No solo lo merece por los temas que trata sino por la calidad técnica. Es un corto bastante sobresaliente.

La que se avecina tiene nueva temporada. ¿No confunden ya la realidad con sus propios personajes?

Afortunadamente a mí no me ha pasado nunca y sé separar bien la ficción de la realidad. Yo terminé hace unas semanas la nueva temporada, que empezamos a rodar en mayo, y ha sido muy duro porque hemos trabajado con ola de calor en exteriores, pero creo que las nuevas tramas y los decorados la van a revitalizar.

¿El humor siempre funciona?

Es que ahora estamos en una época en la que esa línea que traspasa el humor es muy difícil no pasarla para no ofender. La autocensura ahora es muy grande, pero creo que desde la comedia se pueden contar cosas verdaderamente dramáticas y creo que es un reflejo de la sociedad tan absurda en la que vivimos. Eso creo que se refleja muy bien en la serie. De hecho, la gente nos para y nos dice que les pasó esto o lo otro, como en la serie.

¿Tiene proyectos a la vista?

Yo sigo con mi productora teatral, Rokamboleskas Producciones. En noviembre vuelvo al teatro con Sobre el caparazón de las tortugas, en enero rodaré una película, una coproducción entre España y México, y luego otra película en España. Y todos los cortos que vengan.