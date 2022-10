Jamie Lee Curtis: "Todos podemos convertirnos en monstruos"

Vuelve la reina por excelencia del grito, la única e irrepetible Jamie Lee Curtis, y lo hace con más fuerza que nunca a sus casi 64 años, mostrándose comprometida, reivindicativa y guerrera en la gira de presentación de la película que, se supone, será el cierre de la saga que inició John Carpenter en 1978 y que ella protagonizó cuando ella tenía 20 años, gracias a la que se convirtió en una de las grandes musas del cine de terror.

Desde aquel momento, la saga Halloween ha tenido muchas vidas (más de diez), pero desde que se hizo cargo David Gordon Green hace cuatro años, se encargó de recuperar la figura de Curtis y su papel de Laurie dándole una nueva dimensión, al mismo tiempo que modernizó el discurso de las películas que han conformado esta nueva trilogía entroncándolas con problemáticas contemporáneas que la conectan con los nuevos tiempos.

Ahora se presenta el capítulo final, 'Halloween: El final', que se sitúa cuatro años después de los acontecimientos ocurridos en 'Halloween Kills', con una Laurie dispuesta a dejar atrás el pasado y el fantasma de Michel Myers. Sin embargo, todavía le queda un último enfrentamiento que, al parecer, será el definitivo. “Siempre que se dice adiós a algo así se siente una pena infinita, pero ha llegado el momento de despedirse. Esta nueva trilogía me ha dado la oportunidad de muchas cosas y hacerlo de la mano de David Gordon Green ha sido una fuente de inspiración constante, porque es un director que ha sido capaz de tomar el pulso de la contemporaneidad, de incorporar temas que están dentro de la conversación en tiempo real, como la violencia en masa, la cultura tóxica de las redes sociales o cómo todos podemos convertirnos en monstruos, así como de qué manera actuamos con las víctimas, que es algo absolutamente obsceno”.

La actriz se encuentra en un momento especialmente dulce y no lo esconde, por eso es capaz de hablar de aquellas cuestiones que le preocupan sin pelos en la lengua, como su miedo al fascismo o a los mensajes de odio que recibe su hija por ser transexual. “Antes no era así, no decía las cosas tan claras, pero ahora me siento segura y me enorgullezco. Hoy en día tengo mi propia voz, mi propio cuerpo y mente para poder expresar mi punto de vista. He tardado en encontrarlo y trabajarlo, pero por fin lo conseguí”.

Quizás, por esa razón, va a emprender una nueva aventura, ahora detrás de la cámara en la que será su ópera prima como directora. Se llamará 'Mother Nature' y la está desarrollando junto a la productora de Jason Blum, Blumhouse, también responsable de 'Halloween: El final'. “Es una idea que lleva rondándome la cabeza desde que era joven y David Gordon Green me animó a escribirla, me ayudó a recuperar una confianza que hacía tiempo que no tenía”.

Cuando piensa en aquella chica que protagonizó 'La noche de Halloween' piensa: “¿Esa era yo? Escucho mi voz, me veo y siento una enorme extrañeza, como si no fuera conmigo”. Jamie Lee Curtis se define como una mujer de 64 años que aparenta 64 años, que es lo que debe ser. “Jamie no lleva maquillaje, utiliza Birkenstocks y pantalones negros. Ya no pienso en ponerme en un sitio u otro para que la luz me favorezca más, ni quiero parecer más joven, tengo la edad que tengo y ya está”.

¿Cuál es el secreto para que esta saga haya pasado de generación en generación y forme parte de la memoria colectiva? “Por supuesto, tiene mucho que ver la máscara de Myers, fue todo un hallazgo que se pintara de blanco una careta del Capitán Kirk de 'Star Trek'. Esa máscara simboliza la esencia del mal. Y el secreto de la película original es que todo era muy sencillo: el típico pueblo americano, Halloween y una chica virgen. Y un hombre con esa máscara. Cuanto más sencilla es la idea, mejor funciona”.