Javier Marías y el cine: una afición (un arte) siempre presente

Siendo sobrino de Jesús Franco (el rey del cine B español e internacional), primo del director Ricardo Franco (‘Pascual Duarte’, ‘La buena estrella’), hermano de Miguel Marías (prestigioso crítico cinematográfico, exdirector de la Filmoteca Española y exdirector general del ICAA) e hijo de Julián Marías (que además de filósofo fue también crítico de cine), era imposible que Javier Marías no se relacionara de un modo u otro con las películas y que el cine no influyera en su prosa. En 1970 ya actúo en un corto de Emilio Martínez Lázaro titulado ‘Amo mi cama rica’ –de la que el director realizaría una variación en formato largo en 1992, ‘Amo tu cama rica’–, en el que también participaron su primo Ricardo, Emma Cohen y el crítico Francesc Llinás.

Un año antes había colaborado en el guion del corto de Franco ‘Gospel’ (1969), basado en un texto suyo que aparecería al año siguiente en su debut literario, ‘Los dominios del lobo’. Pero la colaboración más importante entre Marías y Franco sería ‘El desastre de Annual’ (1970), escrita entre ambos y dirigida y protagonizada por Ricardo. ‘El desastre de Annual’ resume un posible ideario del cine ‘underground’ español de la época, en un momento extremadamente delicado en el último y violento estertor del franquismo. Marias y Franco diseñaron una pieza agobiante centrada en una familia española encerrada en su propia casa. El filme tomaba su título de una de las derrotas más humillantes sufridas por el ejército español en la guerra del Rif, a finales de julio de 1921. Huelga decir que la censura mandó la película al callejón de las almas perdidas y solo pudo verse en proyecciones clandestinas.

Wayne Wang y Kitano

No regresó al cine hasta casi tres décadas después, cuando participó en el guion de ‘El último viaje de Robert Rylands’ (1996) de Gracia Querejeta, no muy lograda adaptación de su novela ‘Todas las almas’, basada en sus experiencias en la universidad de Oxford. Su última colaboración cinematográfica resulta bastante exótica e inesperada. Wayne Wang, el director hongkonés que realizó con Paul Auster los filmes ‘Blue in the face’ y ‘Smoke’, se inspiró en un relato de Marías para su película ‘Mientras ellas duermen’ (2016), en la que otro cineasta asiático de prestigio, Takeshi Kitano, da vida a un escritor que se obsesiona con una pareja durante su estancia en un resort japonés.

No termina aquí la relación de Marías con el cine. En 2018 publicó con el título de ‘Cuando los tontos mandan’, una recopilación de los 95 artículos que entre 2015 y 2017 había escrito en ‘El País semanal’, suplemento dominical de dicho periódico. La portada del libro es una fotografía de uno de los wésterns de James Stewart dirigidos por Anthony Mann, y precisamente uno de sus textos sobre cine escritos para otro suplemento de ‘El País', ‘Babelia’, giraba en torno al género del Oeste: ‘El espantoso futuro del héroe’, publicado el 16 de julio de 2011, es una disertación sobre los caminos del wéstern cinematográfico y televisivo preñada de una considerable melancolía por lo que el género fue.

Antes, en 2007, recopiló los escritos sobre cine que había publicado en revistas como ‘Nosferatu’ y ‘Nickelodeon’ en el libro ‘Dónde todo ha sucedido. Al salir del cine’. En la contraportada puede leerse esta frase de su hermano Miguel: “Javier no es propiamente lo que hoy se considera un crítico cinematográfico, pero en cambio sabe muy bien que, en el cine, como por lo demás en la literatura, no es tan importante lo que se cuenta sino la manera de contarlo”.