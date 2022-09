'El test' de Dani de la Orden: "Cuando hay risas, hay esperanza"

El director catalán Dani de la Orden estrena 'El test', una comedia muy negra con un punto de partida que invita al espectador a participar en la sátira y cuestionar sus propios valores morales: ¿qué elegirías, 100.000 euros de forma inmediata o un millón de euros dentro de diez años? Dos parejas forman parte de este experimento, la formada por Blanca Suárez y Alberto San Juan, que ejemplifican el éxito profesional (y el dinero) y la de Miren Ibarguren y Carlos Santos, a los que las cosas no le han ido tan bien. Que empiece el juego.

“Me interesó mucho el punto de partida (basado en una obra de teatro de Jordi Vallejo) que me ofrecía la oportunidad de hablar de la sociedad capitalista, el mundo neoliberal en el que vivimos y de cómo nos arrastra el sistema, de cómo a pesar de los ideales, podemos sucumbir a él”, cuenta Dani de la Orden en conversación telefónica el mismo día del estreno. Un día en el que también se incorpora a la cartelera otra película suya, '42 segundos', un drama basado en hechos reales sobre la selección de waterpolo española durante las Olimpiadas de Barcelona protagonizada por Álvaro Cervantes y Jaime Lorente.

La pandemia ha traído consigo estas pequeñas paradojas y precisamente el director ha sufrido alguna de sus consecuencias. 'Hasta que la boda nos separe' se estrenó poco antes del confinamiento, 'Mamá o papá' tuvo que retrasar su lanzamiento un año entero y ahora se da esta curiosa coincidencia en la cartelera. “Son dos películas completamente diferentes, así que cada una encontrará su público. La única lectura que puedo hacer es que, a pesar de los miedos sobre el futuro del cine, se estrenen una misma semana una comedia, un drama deportivo y una película de un director tan único como Albert Serra”.

El triunfo o el descalabro en la taquilla precisamente entronca con uno de los temas vertebrales de 'El test', en la que esa noción, la del éxito o el fracaso asociado al poder económico lo inunda todo. “Yo me pregunto mucho qué es de verdad el éxito, creo que se ha convertido en una palabra genérica asociada a lo laboral. Tengo claro que estrenar dos películas el mismo día no lo es, o rodar mucho. Creo que tiene más que ver con trabajarse por dentro, por construirse a uno mismo y disfrutar con lo que haces, de encontrar tus satisfacciones vitales. Cuando estaba en mi mejor momento profesional, me encontraba en el peor personal, y eso te hace tomar distancia de las cosas”.

En el último año, la comedia española no parece haber contado con el favor del público (a excepción de 'Padre no hay más que uno 3', de Santiago Segura). Dani de la Orden, que ha demostrado su pericia en este terreno, cree que cuando hay una conexión con el público, la película funciona. “Si hay risas, hay esperanza”, comenta. Y precisamente los momentos más iluminados en este caso, tienen que ver con destapar las caretas de las apariencias de los personajes y mostrar su mezquindad. “Son todos indefendibles, bastante oscuros y entre ellos se establece un juego de dominación muy chungo. Pero después, poco a poco te vas dando cuenta de que también hay otras cosas, y eso genera que la trama vaya avanzando hacia otros territorios”.

El director siempre bromea con que muchas de sus películas sean remakes. En este caso, 'El test' no lo es y cuenta con un guion original de Jordi Vallejo, que adapta su propia obra teatral. “Hemos tenido que cambiar algunas cosas del material original, porque si algo aprendí con 'Litus' (de Marta Buchaca), es que los chistes en el escenario no funcionan igual cuando se trasladan a la pantalla. Así que algunos son más graciosos en teatro, y otros en cine”. Pero de lo que está muy orgulloso es de su cuarteto protagonista. A Carlos Santos lo define como un camaleón escénico, a Alberto San Juan como 'puro carisma', a Blanca Suárez como una actriz que es pura implosión y en cuanto a Miren Ibarguren, con la que repite después de trabajar con ella en 'Mamá y papá', reconoce que “tiene una gracia natural, y magnetismo. Es como una especie de Will Ferrer en nuestro país”.