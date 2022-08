Fernando Schwartz: "Letizia ha encontrado por fin su papel sin mejorar en empatía"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Se le ha soltado la lengua en ‘Una vida con suerte’?"

Después de muchos años de morderme la lengua por dos razones, bondad y buena educación, he aparcado estas virtudes para escribir el libro.

Constantino de Grecia, el gorrón de Marivent, creía que volvería a reinar.

Estaba absolutamente convencido. Intenté explicarle que tales bobadas tenían pocos visos de materializarse, pero me replicaba que "no te imaginas la cantidad de gente que viene a verme". Debían ser navieros.

"Letizia no era muy simpática, pero sí lista como un rayo".

Se sigue ajustando a este retrato. Ha sido inteligente al modelarse como reina con sensatez. Se ha encontrado por fin con su papel, sin mejorar en empatía.

Usted no es proletario, es proletizia.

Jajaja, no tengo mucho de proletario. Lo intrigante del libro es mi doble vida. Socio del Club Puerta de Hierro, casado con una prima del Rey y corriendo delante de los grises.

Le reprocharon que aplaudiera a Mandela en la cena previa a la boda del entonces Príncipe.

Es una de esas cosas que me dejan completamente tieso. El tipo más importante del siglo XX se marcha con cuatrocientos comensales en palacio, y no pasa nada. Me levanto a aplaudirle y se suman todos los asistentes. Mi vecina de mesa, una aristócrata centroeuropea de tres al cuarto, me comenta que "ustedes no tienen sentido del ridículo". Y ella solo decía tonterías.

Le tocó ambos pechos a Sara Montiel.

"Toca, toca, ya verás que duros están", me decía Sara mientras agarraba mis manos y las presionaba sobre sus pechos. Honradamente eran muy blanditos, no fue un momento particularmente glorioso.