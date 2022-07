Rafael Santandreu: "La ‘autoterapia’ de este libro puede sustituir la terapia tradicional de cara a cara"

Mañana aterrizará en Palma uno de los psicólogos más leídos del país, Rafael Santandreu, para dar una charla organizada por el Teléfono de la Esperanza en el Auditorium de CCOO a las 19.00h. Santandreu ha publicado su último libro 'Sin miedo', en el que trata la ansiedad, los ataques de pánico y los trastornos obsesivos.

¿Es 'Sin miedo' distinto al resto de libros que ha escrito?

Es muy diferente porque este libro trata exclusivamente del miedo agudo. Sin embargo, los otros son más generales porque hablan de cómo ser más fuerte emocionalmente para cualquier ámbito de tu vida... No tener complejos, no tener miedo al fracaso, tomar decisiones, motivarse en la vida…

En el libro habla de cuatro mecanismos para tratar estos problemas. ¿Cuáles son?

Son cuatro pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Estos consisten en perderle el miedo al miedo, a la ansiedad, a las sensaciones que provoca, como que el corazón vaya muy deprisa, o que los pensamientos se agolpen... Para ello, tienes que exponerte voluntariamente todos los días y de manera intensa a esas sensaciones, es como visitar el infierno y quedarte un largo rato ahí. Es un trabajo muy difícil.

¿Cuándo un miedo puede definirse como irracional?

Yo te diría que el miedo es una herramienta necesaria porque nos avisa de los peligros, es como la alarma de un coche. Pero si se estropea y suena cualquier día y a cualquier hora, además con un ruido exagerado, es como el miedo que a veces se desconfigura. Eso es un problema.

¿La ansiedad, el TOC y los ataques de pánico han empeorado con la pandemia?

Se ha notado muchísimo, antes había un 10% de personas que tenían ataques de ansiedad, ahora hay un 23% por efecto directo de la pandemia. Lo importante es adquirir fortaleza emocional cuando las cosas van bien, porque las adversidades llegarán pero si te cogen con fortaleza emocional las pasarás muy bien. Para algunas personas la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso, así que la lección es que te prepares antes.

Parece que en las nuevas generaciones existe un aumento de estos problemas. ¿A qué se debe?

Esto sucede por una doble razón: porque la sociedad es cada vez más exigente y hacia la gente joven aún más. Por otro lado, hay menos educación en valores. En nuestra sociedad hay un incremento en la educación tecnológica, pero no en la educación filosófica. Este fenómeno hace que la gente esté menos preparada para las dificultades, y a la vez existan más complicaciones, así que es una combinación más chunga.

¿Se ha puesto de moda la salud mental?

Sí, se está produciendo una revolución parecida a la que se produjo en los años 80 en cuanto a la salud física. De repente, la gente se dio cuenta de que la salud física dependía de ellos mismos… Por extraño que nos parezca hace años no pensaban que ellos fuesen los responsables de su propia salud. Ahora se da un fenómeno parecido, las personas se dan cuenta de que pueden intervenir en su salud mental, por eso ahora hay mucho más interés. Hasta ahora se desconocía que había unos aerobic para la mente.

¿Puede la autoterapia del libro sustituir la terapia tradicional, cara a cara?

Sí, labrar tu mente lo puedes hacer por tu cuenta. Los psicólogos no tenemos la exclusiva de esto, quien quiera pensar que es así no sé de dónde lo saca. De los cien testimonios que he subido a YouTube, aproximadamente el 50% lo han hecho ellos solos a partir del libro. Tener una guía siempre es mejor pero hacerse fuerte es la responsabilidad de cada uno y es algo que se puede hacer. Hay gente que se ha curado de ataques de pánico, de TOC… espontáneamente, es decir, ellos de forma intuitiva han visto cual era la solución.

¿Mucha seguridad es buena?

No, la seguridad es un bien pero demasiada seguridad se trasforma un problema. La seguridad completa solo la puedes obtener si te encierras en un cuarto mirando la pared para el resto de tu vida, reduciendo la incertidumbre, pero eso no es vida. Entonces, parte del buen entrenamiento mental es darse cuenta de que demasiada seguridad no es buena, hay que dar margen a la incertidumbre. Las personas con hipocondría y TOC buscan una seguridad que no existe y no es posible.

¿En qué consiste la charla de mañana organizada por el Teléfono de la Esperanza?

Hablaremos de cómo salir de trampas mentales , además espero que el público participe y dé su testimonio, eso es muy bonito. Yo soy muy fan del Teléfono de la Esperanza, un grupo de voluntarios que hacen un trabajo increíble de apoyo a otras personas. Es una manera de dar a conocer esta organización.