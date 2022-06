Sen Senra y Metronomy hacen grande un Mallorca Live que se despidió con Muse

La quinta edición del Mallorca Live ya es historia. Muse y Justice pusieron la guinda la pasada madrugada, al igual que Metronomy, demostrando por qué son una de las bandas más interesantes del Reino Unido, y el músico vigués de ‘corazón cromado’ Sen Senra, icono romántico para las nuevas generaciones. El último día volvió a reunir a más de 20.000 personas, la mayoría, todavía, con los ojos abiertos por lo visto la noche anterior, en la que los integrantes de Franz Ferdinand se erigieron en reyes del festival.

A las cinco de la tarde ya había colas de seguidores de Muse a las puertas del recinto dispuestos a coger sitio en primera fila del Escenario 1, en el que la banda de Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme tomó las riendas en torno a la 01.00 de la madrugada.

Muse no era el único atractivo del día, o de la noche, en su caso. También estaban Milky Chance, que provocaron el delirio contenido en el Escenario 2, y Metronomy, que lograron que todo el público presente bailara con 'The Look' y 'Salted Caramel Ice'.

El domingo dejó otros momentos para el recuerdo, como los ofrecidos por Guitarricadelafuente, Mujeres y otro nombre mallorquín para la sorpresa, Alanaire.

Los festivaleros tardarán en olvidar la noche en la que actuó Franz Ferdinand. Lo hicieron en la madrugada del sábado al domingo, y no decepcionaron. Justo después de Christina Aguilera otros riffs muy reconocibles tomaron el escenario, los de Franz Ferdinand. La banda liderada por Alex Kapranos trajo la gira de celebración de su carrera a Mallorca e incendió el recinto con 90 minutos de hits sin descanso, convirtiéndose en los auténticos amos del festival. No faltaron sus grandes clásicos como 'Take Me Out', 'Do You Want To' y 'This Fire'.

Desde Australia llegaron Cut Copy para firmar el cierre del primer escenario a base de evocadoras melodías y sintetizadores. El público más joven se entregó por completo al MC argentino Trueno y un show 360º con rap, bailes y guiños a todos los estilos musicales. Tras él, la original propuesta del productor y músico Bronquio y los ritmos tropicales de Klik & Frik pusieron el broche de oro a la jornada sabatina.

Los últimos bailes de la noche, entre las 04.00 y las 06.00 de la madrugada, un horario reservado a los supervivientes, fueron dirigidos por ‘The Wizard’ Jeff Mills en el rincón electrónico del Mallorca Live Festival, el Escenario 4 - Tanqueray 0,0, donde ya habían sonado los adictivos beats de Red Axes y Cobblestone Jazz, entre otros.

Apuntar que el músico y DJ de Detroit, toda una leyenda del techno, no quiso ni fotógrafos ni cámaras de vídeo, ni entrevistas. Así que no hay imágenes de su paso por Mallorca, salvo las que aun mantienen en la retina quienes decidieron entregarse a su esperada sesión.