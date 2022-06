No debe de haber tantos casos como el de Yugen Kala, un dúo de música electrónica que suma dos características ya de por sí solas infrecuentes: la precocidad y el hecho de estar integrado por hermanos gemelos. Los vigueses Héctor y Nico Iglesias, que editaron su primer LP, Nothing is Original, cuando solo tenían 16 años, sumarán con 18 primaveras otro logro imponente: actuar en el Festival Sónar de Barcelona. Como tocar en Glastonbury para una banda de rock alternativo. "Es el festival en el que siempre hemos soñado estar, queremos transmitir a los asistentes mucha energía, y nuestra pasión y amor por la música", comentaban poco antes de poner rumbo a Cataluña.

Este viernes, 17 de junio, lo podrán guardar en su calendario de efemérides. A las 19:20 en el escenario SónarPark by Dice, dentro de la programación de Sónar de Día. No hay muchos artistas gallegos que hayan inscrito su nombre en ese cartel, los vigueses BFlecha y Mwëslee, en distintas ediciones, son dos de los privilegiados. El propio Festival Sónar los destaca dentro de una programación que presenta "el espíritu más radical e innovador del festival en el nuevo escenario SonarPark by DICE, con algunas de las propuestas más rompedoras y arriesgadas de Sónar de Día", y define su estilo como "Grime ingrávido e IDM deslumbrante". Estarán acompañados por las visuales de Dømochevsky, artista barcelonés que ha colaborado con grandes nombres internacionales como Skrillex, Arca o Holly Herndon. Como muestra de ese caudal sonoro, Yugen Kala entregaron hace escasos días un mix para la serie SónarMix del propio festival, en el que proponen "una sesión muy dinámica en la que suenan más de 30 tracks que van de los 90 a los 180 bpm en una hora. Un set rizomático que escapa de las fijaciones del ser, una entropía sónica sin complejos ni fronteras", en palabras de Héctor y Nico. La música electrónica recupera el pulso en Vigo Antes de cumplir la mayoría de edad, ya se habían estrenado en festivales de prestigio, como el WOS de Santiago de Compostela, o en proyectos como la prestigiosa holandesa Red Light Radio. Además de recibir buenas críticas para su álbum de debut. A finales de 2021 hacían su primera actuación en Barcelona, en un evento de pequeño formato promovido por el Festival Mutek. Y esta semana, con 18 años, harán su puesta de largo en el festival más prestigioso dedicado a la música electrónica en todo el mundo. Además, en Vigo han impulsado FLUX, una plataforma para difundir la electrónica a nivel local. "Podría ser un festival, un club, incluso una promotora, pero es todo esto y más", exponen en su definición. Tienen en la Mondo Club su principal base de operaciones, pero no se cierran a otros espacios e incluyen eventos "alrededor de todas las artes de vanguardia", aunque la música es su pilar fundamental.