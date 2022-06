Terry Gilliam (Premio Luis Buñuel en el Festival de Huesca): "Hay gente que dedica su vida a estar ofendida"

Tuvo que buscar en Google dónde estaba Huesca cuando le contactaron desde el festival para darle el premio Luis Buñuel pero no dudó ni un momento en aceptarlo: “Pensé que era una excusa maravillosa para estar en Aragón”. De hecho, no solo ha ejercido de turista visitando Loarre, los Mallos de Riglos o Agüero sino que pidió “comer en un bar de pueblo” e ir de tapas por la noche. Deseos concedidos. Quizá por eso, o porque no va a cambiar su carácter a sus 82 años, Terry Gilliam, que esta noche recibe el premio Luis Buñuel en una gala en el Teatro Olimpia de Huesca, se ha presentado esta mañana ante los medios con mucho sentido del humor y cargado de ironía.

“El imperio inglés era más grande que el español y, por eso, cayó más rápido. La única manera de sobrevivir era desarrollar un sentido del humor muy especial”, ha asegurado sobre las diferencias entre los dos países en una comparecencia en la que no ha tenido ningún problema en afirmar con rotundidad que 'La vida de Brian' sí se podría rodar en la actualidad, con una condición, eso sí, ha dicho: “Que me dieran el dinero… El problema es que la mente de la gente es cada vez más pequeña y se ofende muy pronto, hay gente que dedica su vida a estar ofendida”. En ese sentido, Gilliam ha afirmado con rotundidad que quizá su cine lo vería más gente si fuera más comercial: “Tendría más éxito si fuera políticamente correcto pero a mí me gusta molestar y provocar”. Algo que también ha destacado sobre Luis Buñuel, preguntado sobre el cineasta que le da nombre al galardón que va a recibir: “Es una figura importantísima a la que le gustaba provocar y con un sentido del humor increíble, le encantaba jugar con la audiencia. Me encanta su cine pero sobre todo la persona”. “Éramos seis tipos con mucha suerte porque hacíamos lo que queríamos hacer" Terry Gilliam, cómo no, también ha recordado su etapa con los Monty Python de la que ha hablado con enorme gratitud: “Éramos seis tipos con mucha suerte porque hacíamos lo que queríamos hacer. Estábamos en la BBC en una época en la que solo había tres televisiones por lo que éramos muy famosos y de ahí pasamos a hacer películas. Nunca me lo ha pasado tan bien como en aquella etapa”. Lo dice un director que tardó más de 20 años en llevar a buen puerto su película 'El hombre que mató a Don Quijote'. “Para hacer una película sobre él hay que estar tan loco como él lo estaba… Soy como él, estoy hecho de fracasos continuos, pero soy muy persistente”, ha reflexionado sobre ese proyecto. ¿Pero por qué nunca decidió renunciar a él? “¿Por qué debería rendirme”, ha contestado con rapidez antes de despedirse de manera rotunda con su ironía característica: “No tengo trabajo, no tengo futuro”.