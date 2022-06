"El último viaje del rey emérito a España ha sido grotesco"

Ha escrito cientos de artículos sobre la corona "y nunca me han puesto una demanda o pedido una rectificación porque aben que lo que publico es verdad". Pilar Eyre, periodista y escritora, tuvo que soportar críticas y "castigos" por contar cosas del rey emérito que ahora están saliendo a la luz. Este viernes, presentará en Alicante su libro Cuando éramos ayer. La finalista del Premio Planeta 2014 sitúa su historia en la Barcelona de 1968, una ciudad en plena expansión, llena de contrastes, luchas políticas y con la mujer como motor de cambio.

Cuando éramos ayer suena a nostalgia.

Bueno no, la verdad es que no es un libro nostálgico. Tiene mucho humor, muchos contrastes, es un libro en el que no intento mitificar ninguna época, porque hubo momentos muy duros también y ricos en hechos históricos entre el 68 y el 92, como la lucha antifranquista, la liberación sexual, la democracia… pero son años en los que están muy poco contadas las vidas de las personas que los vivieron y los protagonizaron de alguna manera, los que están en la letra pequeña de los libros de Historia. Quizá por eso sentí la necesidad de escribir este libro.

Trata muchos temas: la alta sociedad catalana a finales de los 60, el papel de la mujer sumisa con bodas de conveniencia, pero también la rebelión, el amor, lo prohibido, la lucha antifranquista…

A mí cuando me preguntan si estamos mejor o peor, si hay una mujer que muere por violencia de género eso ya es estar mal y es necesario que la lucha feminista continúe. Pero es que venimos del subsuelo. Yo cuando me casé necesité un papel del cura que autentificara que éramos matrimonio para que nos admitieran en los hoteles; comprar la píldora era una cosa complicadísima. Aunque también es cierto que precisamente porque luchábamos contra gigantes nos volvimos más guerreras que nadie, éramos muy fuertes, nos empoderamos muchísimo. Muchas de nosotras fueron a prisión, fueron torturadas, eso nos hizo muy fuertes. De la generación de mi madre a la mía no paso una, pasaron cien generaciones. Cosas que ahora nos parecen simplezas entonces suponían una toma de decisiones que provocaba peleas constantes con las familias. Queríamos un mundo nuevo y algo totalmente diferente. Ahora echo a faltar un poco de combatividad, las generaciones de ahora son más acomodaticias. El precio que pagas ahora cuando protestas es grande, te ridiculizan, te ponen una etiqueta.

La violencia de género existe y existía entonces, pero se ocultaba.

En aquella época los crímenes de violencia de género eran crímenes pasionales, se veía como una cosa no natural, no tenemos que exagerar, pero como algo que estaba ahí. También se pegaba a los niños. Había un clima de violencia permitida.

¿En algo estamos peor?

Peor no, estamos mejor infinitamente. El que diga que estamos peor es que no conoce esa época. Entonces no podías hacer nada. Yo creo que era la única chica de mi colegio que fui a la universidad. Las demás se casaron y siguieron ese camino. Yo descubrí a mi madre cuando estuve enferma, convivimos durante dos años y vi que era una mujer observadora, my inteligente y muy culta.

También valdría el título de su novela para la corona española.

Una cosa es lo que representaban y veíamos nosotros , y otra era la realidad, pero como no había nadie que nos lo contara pues estábamos en la inopia. En los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando decían que el rey Juan Carlos y la reina Sofía eran un gran equipo, yo me lo encontré a él de la mano de otra mujer en un restaurante. Como sabían que yo no iba a contar nada pues siguieron tranquilamente. Luego lo metí en uno de mis libros. Y con el tema del dinero exactamente lo mismo. Juan Carlos esta recibiendo comisiones desde el año 72 hasta ahora. Había como un acuerdo, como después del 23 F, para que le dejaran tranquilo. Cuando empecé a publicar libros sobre la monarquía me perjudicaron de muchas maneras, me despidieron de sitios, intentaron desacreditarme... tuve muchos problemas por culpa de mis libros.

"Echo a faltar un poco de combatividad de las mujeres, las generaciones de ahora son más acomodaticias<"

¿De verdad que nadie sabía lo que estaba haciendo el rey Juan Carlos fuera de España?

Ha habido periodistas antes que yo que desde hacía años que estaban intentado explicar cosas del rey, de sus contactos con los países árabes, pero bueno todos han pagado un precio muy alto y se quitan las ganas de hablar de estos temas. Yo también lo cuento desde hace tiempo y espero que a la gente no le quede duda de que estamos diciendo la verdad. He escrito cientos de artículos y una docena de libros sobre los borbones, y nunca he tenido una demanda o se me ha pedido una rectificación. Ellos saben que cuento la verdad. Se han puesto en contacto conmigo para decirme que no les había gustado, pero más allá de eso no.

Usted es experta en la monarquía española. ¿Le queda recorrido a la institución?

Bueno, pues si Letizia y Felipe continúan como hasta ahora, que creo que lo están haciendo bastante bien, creo que sí. Es mucho más complicado deshacer este tinglado y ahora hay problemas más acuciantes. Veo que el tema de la República no lo plantea en serio ningún partido, ni siquiera los que llevan la República en su ADN.

Al que parece quedarle menos es al rey emérito, que ha pasado de ser uno de las figuras más admiradas y respetadas en España y en el mundo, a ser repudiado y apartado. Después de su visita a Sanxenxo iba a volver en junio y parece que no.

Y no olvides que el 1 de julio tiene un juicio importantísimo en Londres, acusado de difamación y acoso a Corinna, que son dos cargos graves y los jueces británicos le negaron la protección. Dicen que va a haber un acuerdo extrajudicial y eso me parece nefasto porque es reconocer que es culpable. Ahora tendría la oportunidad de dar explicaciones y no sé si lo va a hacer. Y que no venga en junio me parece bien. El último viaje fue grotesco, estaba fuera de control. Yo creo que le vamos a ver poco por aquí.

"He escrito una docena de libros sobre los borbones, y nunca he tenido una demanda o se me ha pedido una rectificación"

¿Cuánto perjudica su imagen a la figura de su hijo, el rey Felipe VI?

Creo que está delimitado y la gente distingue quién es uno y quién es otro. A Felipe se le ha visto como una víctima de su padre, se le ha ensalzado. Los qe atacan a don Juan Carlos están alabando a Felipe y al revés, los que defienden a Juan Carlos perjudican a Felipe.

¿En el tema del rey emérito cree que queda mucho hilo del que tirar?

Hombre sí. Faltan muchas cosas. El año pasado publiqué Yo el Rey, pero podía haber escrito cuatro libros con toda la información que hay. Hemos visto la punta del iceberg, han sido mas de 40 años de total impunidad. Lo que no entiendo es qué necesidad tenía esta persona de hacer todo esto. En Cataluña en el 92 se hizo una encuesta sobre las figuras más apreciadas y Juan Carlos ocupó el segundo lugar. Su imagen era muy buena en todos los ámbitos. Lo que da más rabia es que lo que le ha movido es pura codicia.

¿Qué piensa de su suegro la reina Letizia?

Se han llevado mal desde el principio. No tuvo más remedio que aceptar. Me cuentan que al principio la trataba con indiferencia absoluta, luego la atacaba y al final, a medida que Letizia se fue sintiendo más fuerte, ella fue cambiando su actitud hacia él.

A quien van a tratar como una reina es a usted el viernes en las Veladas Literarias de Maestral. Un menú acorde al libro y un vino exclusivo llamado Rafael, como su protagonista.

Es maravilloso. Me hace mucha ilusión. Tengo muchos amigos porque ya he ido varias veces a las Veladas Literarias y me encanta Alicante. Tengo muchas ganas.