Galicia ha activado el modo festivalero y la agenda para las próximas semanas se presenta cargada de conciertos como no se recordaba. Pero aún hay tiempo para un último baile en las salas, los baluartes de la música en directo durante la mayor parte del año. Un fin de fiesta es justo lo que proponen Stoned at Pompeii para este sábado en la Sinatra antes de embarcarse ellos mismos en la temporada de festivales. Se trata de su 'SAP Rock'n'Roll Experience', un bolo especial en el que, además de tocar sus temas, atacarán grandes himnos e improvisaciones y contarán con un numeroso plantel de invitados.

La banda viguesa invitará al escenario a grandes nombres de la escena de la ciudad, como Noelia Álvarez (Two in the Mirror, Aretha Franklin Tribute...), David Mr. D (Moon Cresta), Indy Tumbita, Frans Banfield o Juanjo Figueroa. También actuará el cocinero con alma rockera Pepe Solla. Las puertas de la sala Sinatra abren a las 21:30; las entradas se pueden comprar anticipadas en Entradium, a 12 euros, o en taquilla, a 15.

Stoned at Pompeii prometen "una noche llena de sorpresas, algo irrepetible al estilo de The Rolling Stones Rock and Roll Circus". En ese evento de 1968, Sus Satánicas Majestades se rodearon de nombres como los de The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Jethro Tull, John Lennon, Eric Clapton o Mitch Mitchell.

La idea de la 'SAP Rock'n'Roll Experience', que celebra en el Casco Vello de Vigo su última cita tras pasar por Ferrol y Santiago, surgió tras una de esas situaciones extrañas que a veces ocurren en los directos. Stoned at Pompeii estaban tocando en el Fene Rock Festival de 2019 cuando, de manera abrupta, se vieron obligados a acabar su actuación para que el siguiente grupo, Avalanch All Star Band pudiese comenzar a la hora asignada. Pero eso no ocurriría: el grupo heavy se negó a subirse al escenario por desavenencias con la organización.

Así que la banda de Vigo, para "salvar la noche", volvió a montar su equipo, retomó su espectáculo interrumpido anteriormente y, a mayores, invitó al Gran Wyoming, Última Experiencia y otros músicos allí presentes a una jam session "épica". Lo que podía haber acabado en fiasco es ahora una noche celebrada en Ferrolterra. "Teníamos muchas ganas de poder repetir algo tan auténtico como eso, y todavía más con la posibilidad que nos dio el Sinatra de hacerlo en pleno Casco Vello de Vigo. Más que un concierto es una fiesta".