Rayden: "Sería muy narcisista creer que el rap es inamovible, cuando ha nacido de la fusión"

Si por algo ha destacado la carrera de Rayden es por la ruptura con los estereotipos que han acompañado tanto tiempo a los géneros urbanos. "Me gusta ser la avanzadilla", admite entre risas. "Los prejuicios eran ya algo más hueco y atrofiado que otra cosa, era cuestión de tiempo que desapareciesen, y propuestas como la mía o la de Residente sirven para tender puentes", añade.

Una mezcla con otros estilos que en ningún caso nació como algo "estético", como él mismo explica, sino que nacía de sus propios intereses musicales, que le llevaban a imaginar "colaboraciones imposibles". El tiempo, reivindica, le ha terminado dando la razón: "La música consiste en eso, es muy bonito ver como se pueden generar sonidos emocionantes que no se habían propuesto".

Una evolución que no es exclusiva del rap, ya que, salvo estilos muy arraigados, "todo lo demás está mutando". El caso del rap, sin embargo, ha sido uno de los más evidentes. En ese sentido, Rayden señala que "no le puedes pedir al género un hermetismo cuando ha bebido de samplear. Sería muy narcisista creer que el rap es inamovible cuando nace de la propia fusión". Algo que, por lo tanto, no puede suponer nunca una pérdida de su esencia.

Rap antidemocrático

La carrera musical de Rayden ha sido meteórica desde que percibió que podía vivir de sus versos. "Vi en un documental sobre rap español que en uno de los templos de la música urbana de México, el dependiente sacó nuestra maqueta de A3Bandas. Ahí es cuando me di cuenta de que a lo mejor teníamos algo que contar", asegura el cantante.

Pese a sus inicios en grupo, el artista madrileño se dio cuenta de que lo suyo era el rap en solitario. "Mi cabeza es un lugar inhóspito. Tener que llevar la democracia a una banda sería darme cabezazos, me encanta tener ideas locas y aventurarme. En una banda la presión es menor, pero no me sentiría tan realizado", cuenta Rayden, quien define el rap como un acto "de rebeldía, de inconformismo y de faltar al respeto, en el sentido más amable, a todo lo preconcebido".

Asimismo, el madrileño ve el futuro del género "más abierto que nunca", y se muestra "encantado" de poder vivir "en estos tiempos sin tanto prejuicio". Al respecto, Rayden cree que el mejor ejemplo son las listas de reproducción de los jóvenes: "Una persona puede tener en su lista a Fernandito Costa, y de ahí saltar a Vetusta Morla o los Rolling Stones. Eso es algo que me flipa". El rapero no duda en llevarlo a su propio terreno, e incide en el hecho de que "hasta el rap más ortodoxo se está convirtiendo en mainstream".

En cuanto a su propio futuro, Rayden anuncia que ya está trabajando en su nuevo disco, que tiene previsto lanzar en noviembre, y en la publicación de una novela que verá la luz en febrero de 2023. No obstante, dice, ahora se encuentra centrado en terminar la gira actual, con hasta 35 conciertos en verano, incluido el Pirineos Sur, y un desembarco en Latinoamérica en otoño.