Vanesa Martín: “Intento encontrar cada vez un camino más directo hacia las personas que me escuchan”

Vanesa Martín prepara un nuevo disco para final de año. Mientras, sale de gira para hacer un repaso a 'Siete veces sí', su último trabajo, pero también para tocar el corazón del público con temas de toda su trayectoria. Empieza su ruta por España este sábado en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Le toca iniciar nueva gira en España y A Coruña es su primer escenario. ¿Cómo lo afronta?

Con muchas ganas, con mucha emoción e impaciente. Estamos recién aterrizados de la gira por Estados Unidos, todavía recuperándome de todo lo que hemos vivido y con la sonrisa aún dibujada, porque ha sido increíble y maravillosa. Una respuesta, una complicidad y una pasión que han desbordado las expectativas. Tengo muchas ganas de arrancar ahora en A Coruña. Para mí, Galicia es una tierra muy mágica, así que espero que de alguna manera nos bendiga esta etapa que arrancamos.

Ha conseguido agotar entradas en sus conciertos de Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Se puede hablar de otro sueño cumplido?

Totalmente. Sobre todo un sueño al que le vemos visos de que va a seguir. Solo acaba de empezar ese viaje de ida y vuelta entre, ya no solo Latinoamérica, sino Estados Unidos. Estoy con la emoción a flor de piel y muy agradecida por lo que me permite la música vivir.

Su último disco es 'Siete veces sí'. ¿Qué le ha aportado desde su publicación?

Es un disco muy sanador, muy mágico, con mucha vida y con muchas ganas de expansión. Paradójicamente, el disco se gestó en pleno confinamiento y tiene una libertad y una fuerza que no sabíamos si nos iban a dejar ponerlo en la calle cuando lo estábamos preparando. Por suerte, mi equipo, mis músicos y mis técnicos y yo nos estamos subiendo a un escenario y entregando esta huella de emociones que pretendo dejar a la gente.

¿A qué le diría siete veces sí?

A la vida, al amor libre, al respeto, a la tolerancia, a la no violencia. Detesto la violencia en todas sus vertientes. Digo siete veces sí a la música, a mi familia, a mis perros, a disfrutar cada minuto como si fuera el último.

En 'Y vuelo' hace un pequeño balance de su carrera. ¿Se pueden resumir 15 años y siete discos?

Es una canción en la que hago una reflexión y una búsqueda dentro de mí. Esa canción tiene pasado, presente y futuro. Podría decirse que es un resumen y un punto y coma.

¿Esas experiencias inspiran sus letras?

Siempre. A lo largo de mi trayectoria, mi manera de escribir se nutre de la vida, de las emociones, de lo que observo a mi alrededor, de lo que ocurre, de las experiencias propias y de otras personas cercanas, si soy partícipe o por lo menos espectadora privilegiada de lo que viven. También el cine y la literatura son herramientas de inspiración, sin duda.

¿Cree que haber creado el álbum en pandemia hace que las canciones sean más profundas?

No lo sé. Eso tendría que decirlo la gente. Yo sé que en cada disco procuro depurar mi manera de expresarme. Intento mejorar y encontrar cada vez un camino más directo hacia las personas que me escuchan.

¿En algún momento ha puesto filtros a esas letras?

No. No pongo filtro porque castraría la emoción y las emociones tienen que ser libres cien por cien. No tengo pudor ni tabúes a la hora de hablar de emociones. No creo que lleve a nada bueno.

También habla de cáncer de mama en 'Soy'. ¿Necesitaba tratar este tema?

Sí, por supuesto. Es una enfermedad muy estigmatizada. Me siento muy empática en este sentido. Todo lo que genere esa canción va destinado a la investigación. Ojalá algún día podamos hablar de esta enfermedad como una enfermedad que se supera sin ningún tipo de problema. Es verdad que tiene muchas probabilidades de superación, pero también tenemos que ser conscientes de la dureza y de todo lo que conlleva. Todo es poco para la investigación.

Tras la pandemia fue el momento de hablar de salud mental. ¿La música, además, es sanadora?

La música siempre es sanadora. Yo no podría vivir sin música. Imagínate estar en silencio siempre, sería una pena. La música te arranca, te motiva, te hace tomar decisiones, te ayuda a superar etapas, te complementa cuando te enamoras, te alimenta la emoción y la pasión. La música, para mí, es oxígeno.

¿Qué suena en su dispositivo en estos momentos?

De todo. Escucho música muy variada. No te puedo decir nada en concreto porque me voy de un extremo a otro y esa diversidad, para mí, es enriquecedora.

¿Le sirve de inspiración?

Total. Cien por cien.

Hace unos días publicó 'Si pudiera'. Dice que la escribió con una mano dentro del pecho. ¿A qué se refiere?

Es una canción que habla del amor desde una manera muy generosa, reconociendo que, a veces, por más que quieras alguien no es el momento ni estáis en el mismo código. Reconoces tus errores y dejas ir. Eso es meter la mano en lo más profundo de las entrañas y sacarlo fuera. Todos nos hemos visto en una situación así.

Comparte el tema con Jesse y Joy. ¿Qué suponen esas colaboraciones?

Compartir es enriquecedor. Cuando, además, admiras y quieres tanto a unos compañeros, el escenario es mágico. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer esta colaboración, pero la pandemia nos lo frenó. Por suerte ya ha visto la luz y estamos deseando llevarla al directo. En A Coruña, por supuesto, va a sonar. Va a ser una candidata fija en mi repertorio.