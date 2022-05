Estreno absoluto. Con ese apelativo anunciaba el festival Escenas do Cambio el espectáculo que llevaría a “Voadora” a repetir en sus escenarios: “Hoax Hamlet”, “HH” para los amigos y para el público que los acompañó desde 2007 y que este jueves asistió, por sorpresa, al entierro de la compañía dirigida por Marta Pazos.

Solo al final de la pieza, el equipo desveló que no solo era la primera vez que se representaba, sino también la última, pero la despedida, contada en formato de fábula, como dicen ellos, espantó la sombra de las lágrimas: como comentan los propios artistas, se despidieron con una performance en vivo y con lo que “mejor” saben hacer: “un teatro plástico, visual, riguroso, reflexivo y desbordante”. La pieza, en la que pusieron ante el público a sus técnicos, finalizó con una marcha funeraria y el cuerpo de Voadora quedó, por el momento, enterrado en la Cidade da Cultura. Poco se pudo escuchar del emotivo discurso de despedida de Marta Pazos, porque acompañaron al féretro la música poco celestial de las cortadoras de césped, parte del montaje.

Voadora define su adiós en directo de los escenarios como una “carta de amor y agradecimiento” por toda la escena vivida a través de una veintena larga de producciones. La lista de colaboradores acompañó una pieza que consideran, además de una fábula, “una historia de amor: “HH é unha historia de amor. HH é o fillo que apenas pode esperar saír pola porta e que non pensa volver ata que se cumpran todos os seus soños. HH é o noso fillo. E aos fillos hai que saber cando lles tes que ensinar onde está a porta para que se poidan ir”.

“Hoax Hamlet”, dirigido por Hugo Torres, que firma junto a Diego Anido y a Fernando Epelde la dramaturgia de la obra, es un montaje coral en los que toso el elenco de la compañía participó. “Hoax Hamlet é teatro, pero tamén é outra cousa”.

En su comunicado de despedida, Voadora explica que la idea era “cerrar el círculo abierto hace quince años” con su primer espectáculo, "Periferia”, protagonizada también por los integrantes de la compañía. En ese tiempo lograron ser Premio da Crítica de Galicia ás artes escénicas e visuais en 2013 y numerosas representaciones dentro y fuera de las fronteras españolas.

Porque entre ser y no ser, como Hamlet lleva planteando desde hace siglos, a veces hay que elegir no ser. Aunque muertes como esta no son muertes del todo, porque el público todavía puede ver a Voadora en acción con una de sus últimas creaciones, “Othello”, dirigida por Marta Pazos, una incursión (ellos dicen con más propiedad “revisión transgresora”) de uno de sus autores fetiche, Shakespeare.